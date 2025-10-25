FOTO Simona Krainová predviedla dokonalú postavu v plavkách: Pozrite sa na moju rybičku!

MALEDIVY - Simona Krainová (52) si s rodinou užíva luxusnú dovolenku na Maledivách a fanúšikom opäť dokázala, že jej postava je úplne bez chyby. Modelka sa pochválila nielen dokonalými krivkami v bikinách, ale aj trofejnou rybičkou, ktorú sama ulovila – a ktorá dokonale ladila s jej novými plavkami.
„Bruno (modelkin mladší syn, pozn.red.) ma oficiálne zasvätil do svojej rybárskej vášne. A pozrite, môj prvý úlovok je tu. A ten moment, keď som zistila, že mi tá potvorka dokonale ladí k mojim novým plavkám – tak to už je osud. Týmto oficiálne začína moja rybárska kariéra,“ smiala sa Krainová.
A keďže je modelka zvyknutá na šťavnaté hejty, okamžite uviedla vec na pravú mieru. „Pre tých z vás, ktorí by ste mali potrebu niečo riešiť, tak áno, ryby chytáme, ale zasa ich púšťame naspäť do ich prirodzeného prostredia. Takže žiadna panika a hlúpe reči," odkázala.
Fanúšikovia okamžite začali reagovať nadšenými komentármi. „Prvý úlovok priplával vo farbách tvojej duše - aký krásny signál, že naše vnútorné energie priťahujú rovnakú frekvenciu.“ Ďalšie fanúšičky napísali: „Nádhera, tak tá splní všetky tvoje tajné priania.“ alebo „Wow. Taká nádherná rybička vznikla len pár okamihov po tom, čo si hádzala návnadu kvôli tým plavkám. Neuveriteľné.“
Samozrejme,že sa našli aj skeptické komentáre, ale tie Krainová nechala bez reakcie. Jeden z nich s názvom „Vyschnutá vetva“ sa rýchlo stratil v záplave nadšených reakcií.
