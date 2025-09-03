Toto, že je telo z KONCENTRÁKU? Simona Krainová vyzerá božsky: TEHLIČKY na bruchu a nohy ako GAZELA!

PRAHA - Krainová vracia úder. Zatiaľ, čo niektorí ju v posledných týždňoch označovali za anorektičku a tvrdili, že vyzerá "ako z koncentráku", Simona neprestala na sebe makať, práve naopak. Namiesto ústupu pred kritikou ešte viac zabrala a výsledkom sú vyrysované tehličky na bruchu a nohy ako gazela, ktoré jej môže závidieť nejedna z nás.
Česká modelka Simona Krainová sa ocitla pod paľbou nepríjemných komentárov. Niektorí jej fanúšikovia totiž majú pocit, že to s tým chudnutím už preháňa. „Žena má byť ženská, toto už nie je ono. Toto už je koncentrák," objavovalo sa v komentároch pod jej fotografiami. Tí odvážnejší jej dokonca určovali diagnózy ako bulímia či anorexia a jedna z komentujúcich zašla až tak ďaleko, že ju obvinila z pravidelných liposukcií.
Či Simona podstúpila liposukciu alebo nie, ktohovie... jedno je ale 100 % isté. Krainová na svojom tele maká ostošesť! O čom svedčí aj pekáč buchiet na bruchu, vyšportované nohy, či štíhle paže. „Ranných 11 kilometrov na rozohriatie, než začne ten skutočný maratón. Stretnutia, fotenie, vybavovačky, deti, psi..." napísala na Instagram, kde sa pravidelne s fanúšikmi delí o svoj progres.
Simona pravidelne behá, pláva a zdravo sa stravuje. „Moja postava nie je výsledkom zázrakov, genetiky ani zákrokov. Je výsledkom každodennej práce, disciplíny a rozhodnutí, že chcem žiť naplno aj po pätdesiatke. Žiadny chirurg vám pekáč buchiet na bruchu neurobí. To je len drina," odkazuje Krainová. Hoci pôsobí, že zvláda všetko ľahko, priznala aj svoje slabé chvíle.
„Nemyslite si, že mňa každé ráno baví ísť behať. Som unavená, mám povinnosti, stres, tri deti a žiadne slúžky ani opatrovateľky. Už tri mesiace som si nedala svoj milovaný gin&tonic a niekedy ma to štve, ale chcem niečo dokázať. Posúvať telo aj myseľ, skúšať nové výzvy, objavovať priestory, kde som nebola. A chcem vás motivovať, aby ste sa nebáli, že to nezvládnete. Som na to rovnako ako vy."
