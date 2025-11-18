Hviezda Markízy obeťou PODVODU: Zmanipuloval ju sladkými rečami... Prišla o 7000 eur!

BRATISLAVA - Kristína Kövešová prišla vo svojej relácii Krimi s reportážou o podvodníkovi Lukášovi, ktorý sladkými rečami opantá svoje obete a pripraví ich o peniaze. Dokopy sa mu takto podarilo získať vyše 150 tisíc eur, ktoré ženy viac nevideli. Podobnú skúsenosť má aj účastníčka šou Ruža pre nevestu, Anet Slotová. Tá takto prišla o 7000 eur!
Anet Slotová, ktorú verejnosť pozná z markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, upozornila na túto reportáž na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. V príbehu podvedenej ženy sa totiž spoznala aj ona sama. Veľmi podobnú skúsenosť má totiž aj ona, preto verí, že ide o organizovanú skupinu, a tak chce ženy, ktoré ju sledujú, upozorniť na možné nebezpečenstvo. Ona sama prišla o 7000 eur.
„Minulý rok sa mi stalo niečo veľmi podobné, nebol to ten istý človek, ale som si istá, že ide o organizovanú skupinu, keďže modus operandi bol ten istý. Príbeh za tým bol síce iný, ale podarilo sa mu odo mňa vylákať veľa peňazí, asi 7000 eur a nikdy som ich nevidela,“ priznala verejne Anet. Podvodník ju kontaktoval v náročnom období, kedy sa jej tvár objavovala v televízii a stránky médií zapĺňali správy o nej. V jej prípade nešlo o vzťah, no blízke kamarástvo.
„Toho človeka som si veľm obľúbila,“ priznala Anet s tým, že si myslí, že ju kontaktoval cielene a presne zahral na tú strunu, ktorá vedel, že zafunguje. „Bolo to podľa mňa úplne cielené na mňa, na mňa ušitý odrb, tak by som to povedala,“ myslí si. „Ja som mu v tom čase dôverovala, veľmi mi sadol ako človek, chodili sme spolu von, stretávali sme sa na verejnosti, poznal sa s mojimi kamarátkami, chodili sme von viacerí, preto som nemala pochybnosti, keďže som si hovorila, prečo by mi klamal, keď sa so mnou verejne ukazuje,“ vysvetlila.
„Skrátka, verila som mu, moja chyba,“ dodala. Peniaze však podvodníkovi neposielala s rovnakým úmyslom, ako ženy z reportáže. V jej prípade išlo o čistý biznis. „Mali sa mi tie peniaze vrátiť niekoľkonásobné. Aj sa mi vrátili, vlastne to bol ten problém - na to ma zmotal. On mi totiž najprv tie peniaze niekoľkonásobne vrátil, lenže potom ma nalákal na ďalšiu investíciu s väčšími peniazmi a to som ich už nikdy nevidela,“ priznala Anet, ktorá vyrozprávaním svojho príbehu chce na takéto podvody upozorniť ženy, ktoré ju sledujú a zároveň nájsť ďalšie, ktoré boli rovnako oklamané, ako ona.
