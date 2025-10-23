Najprv plastika nosa a... Už má aj SILIKÓNY: Hviezda Ruže pre nevestu sa nechala vylepšiť!

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce Radka Urbanyaka. Tam ju diváci spoznali ešte bez akýchkoľvek zásahov plastických chirurgov. Odvtedy uplynul len rok a pol a dnes Anet Slotová vyzerá inak. Dala si upraviť nos a... Už má aj nové prsia!
Anet Slotová patrí k známym tváram, ktoré sú na sociálnych sieťach mimoriadne aktívne. Svojich sledovateľov pravidelne informuje nielen o svojich novinkách z profesionálneho života, ale aj z toho súkromného. Pred verejnosťou netajila ani to, keď si pred vyše rokom nechala vylepšiť nos... No a neskrývala ani svoju druhú plastickú operáciu.
„Tak, a už viete, čo mi operovali. Toto je 24 hodín po operácii, budem vás updatovať,“ napísala k záberu, na ktorom je zjavné, že podstúpila úpravu poprsia. Ďalej dala svojim sledovateľom priestor na otázky a v odpovediach prezradila, že si vybrala anatomický tvar implantátov a nechala si ich voperovať pod sval, čo zaručí maximálne prirodzený vzhľad. A prezradila aj dôvod, prečo sa rozhodla pre tento zákrok.
„Chcela som vyváženejšiu postavu, žiadne oblečenie mi nesedelo. Najmenšie XS na mne viselo - ja mám nimi hrudník (64 cm) a hore mi chýbalo asi 15 cm. Nevyzeralo to dobre v oblečení. Keby nenosím push-upky, tak si ani nemám čo navrch obliecť. Verím, že to pochopia hlavne ženy, ktoré fakt nemajú prsia,“ vysvetlila Anet.
