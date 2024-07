Mrazivé PRIZNANIE nevesty z markizáckej Ruže: Mentálna ANOREXIA... Už ako 9-ročná!

(Zdroj: Instagram AS)

BRATISLAVA - Krásna Anet Slotová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Tam sa prejavovala ako vyrovnaná žena, ktorá to má v živote a v hlave upratané. No nebolo tomu tak vždy. Priznala to v živom vysielaní na sociálnej sieti Instagram. Ako 9-ročná bojovala s mentálnou anorexiou!

Anet sa na sociálnych sieťach nikdy netajila tým, že v minulosti ju výrazne potrápila jej psychika. Skúsenosť má nielen s úzkosťami, ale aj s poruchou príjmu potravy či tetániou. A na túto tému sa rozhodla prehovoriť a detailnejšie vyrozprávať svoj vlastný príbeh. Šokujúcim odhalením bolo, že všetky problémy jej začali už ako malému dievčatku.

Mala len 9 rokov, keď sa prejavili prvé problémy. Čo bolo spúšťačom, vraj sama nevie. „Ja som vždy bola maličká, chudá. Nikdy som nemala nadváhu alebo nejaký problém s hmotnosťou. A začala som mať pocit, že nechcem viac vyrásť, nechcem byť väčšia, nechcem priberať, nechcem viac kíl,“ priznala v živom vysielaní na sociálnej sieti Instagram.

Anet Slotová (Zdroj: Tv Markíza)

Nikdy sa jej pritom nikto nesmial, ani nič podobné. „V maminých časopisoch som našla nejaké diéty, naštudovala som si nejaké veci o kalóriach, ako funguje chudnutie a dala som si nejaké ciele, že za jeden deň koľko môžem zjesť a koľko už je veľa. A začala som tým pádom ešte viac chudnúť - mala som 9 rokov a mala som 20 kíl, čo bolo dosť málo,“ priznala Anet.

Rodičia si jej zmenu všimli a okamžite ju zobrali k psychiatričke. „Tam by bola vlastne diagnostikovaná mentálna anorexia. Lekárka mi dala rovno aj nejaké lieky, brala som serotonín a musím povedať, že po nejakom čase mi tie problémy prešli. Neviem presne identifikovať, či to bolo vďaka nejakým liekom alebo to skrátka nejako prehrmelo,“ pokračovala televízna nevesta.

Anet z Ruže pre nevestu (Zdroj: Ján Zemiar)

V čase, kedy na tom bola najhoršie, vraj celý deň riešila len jedlo. čo môže jesť, koľko ma kíl. „Ja som sa niekedy pozerala na seba a mala som pocit, že by som si najradšej vytrhla ten tuk z brucha, pritom tam reálne skoro žiaden nebol. Stačilo, že som sa najedla a to brucho bolo nafúknuté prirodzene a mne to strašne vadilo. Jediné, čo ma zaujímalo bolo, či schudnem alebo priberiem a koľko budem vážiť,“ priznala.

No odhalila tiež, že dôvodom jej psychických problémov môže byť genetika. V rodine sa totiž so psychickými problémami pasovali viacerí. „Sesternica mala anorexiu v mladom veku, u nej to ale dopadlo trochu horšie,“ odhalila Anet, ktorej sa napokon z anorexie podarilo dostať a dnes už s príjmom potravy problém nemá. V živom vysielaní tiež porozprávala o panických atakoch a úzkostiach, ale aj o svojom boji s tetániou. Viac sa dozviete z videa nižšie.