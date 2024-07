PLASTIKA známej krásky: Opísala DETAILY a... Toľkoto ju to stálo!

Anet Slotová po plastike nosa (Zdroj: Instagram A.S.)

Anet Slotová, známa z romantickej šou Ruža pre nevestu, išla na plastiku. Informovali sme vás o tom aj na Topkách na začiatku júla. Nechala si vylepšiť svoj nos. Aj keď sa nikomu nezdal nedokonalý, kráska s ním spokojná nebola. Prosto sa jej nepáčil. „Mala som dávnejšie urobenú tekutú rhinoplastiku, aby mi neklesala špička, ale stále som to vnímala a nos mi prišiel moc výrazný. Rozmýšľala som nad tým už roky,“ vysvetlila.

Za odborníkom nešla s presnou fotkou nosa, ktorý chcela. „To sa podľa mňa takto ani nemá robiť, podľa šablóny. Chcela som proste menší nos s ideálnym uhlom k mojej tvári. Pochybujem aj, že ti niekto vie zaručiť, že to bude vyzerať úplne presne tak, ako si vymyslíš,“ vyjadrila sa. Anet nezabudla ani opísať celý plastiku.

„Trvala do 3 hodín. Nebolela, keď som sa zobudila, som najprv rozmýšľala, či to už je hotové. Nepríjemný je teraz len ten opuch a dýchanie ústami, ale vyslovene bolesť nie je. Dostala som lieky od bolesti na doma, ale ani mi netreba. Skôr je to, ako keď máte silnú nádchu,“ rozpovedala sa. S doktorom sa dohodli hlavne na úprave špičky, s ktorou nebola spokojná, nos bude pôsobiť užšie a bude viac symetrický. „Nakoniec sme robili kompletnú otvorenú rhinoplastiku,“ uviedla. Operácia ju celkovo vyšla do 4 tisíc eur.