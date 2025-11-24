Bratislavská polícia odhalila podvod s výpočtovou technikou, obvinila 2 mužov

BRATISLAVA - Bratislavská polícia odhalila podvod súvisiaci s expedíciou výpočtovej techniky za viac ako 430.000 eur. V tejto súvislosti čelia obvineniu z podvodu 47-ročný Oleh a 40-ročný Ruslan. Spracovaný bol aj podnet na ich väzobné trestné stíhanie. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Podľa doposiaľ zistených informácií si páchatelia zabezpečili biely ťahač s návesom, na ktorých následne vymenili tabuľky s evidenčnými číslami. Následne, dňa 5. novembra 2025, jeden z páchateľov, vydávajúci sa za osobu oprávnenú prevoz tovaru, pristavil ťahač pred nakladaciu rampu a pracovníkovi logistiky predložil falošný doklad slúžiaci na naloženie tovaru. Išlo o približne 30 paliet výpočtovej techniky, ktorá mala smerovať do vykladacieho depa.
„K doručeniu výpočtovej techniky na určené miesto však nikdy nedošlo, pretože tovar bol dovezený na pozemok jednej z obcí obce v okrese Liptovský Mikuláš. Tam predmetný ťahač s návesom a tovarom jeden z páchateľov odstavil, pričom počas celej cesty ho na osobnom motorovom vozidle doprevádzal druhý z páchateľov, čím týmto konaním uviedli poškodenú spoločnosť do omylu a spôsobili jej tak škodu vo výške viac ako 430.000 eur,“ doplnil Pecek.
Po následne vykonanej analýzy zaistených kamerových záznamov na účel trasovania vozidiel boli v zmysle príkazu sudcu Okresného súdu Pezinok vykonané viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov, vykonaním ktorých bol v okrese Liptovský Mikuláš zaistený ťahač spolu s návesom a tovarom. Rovnako sa zistilo, že obaja páchatelia po spáchaní skutku ušli z územia SR, a preto bol zo strany vyšetrovateľa predložený podnet na vydanie príkazu na ich zatknutie a tiež na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.