Tri dni v kóme! Magálová medzi životom a smrťou: Desivý hlas ma privolal späť. Čo jej povedal?

BRATISLAVA - Len málokto tušil, že obľúbená herečka Kamila Magálová (75) sa pred takmer desiatimi rokmi ocitla medzi životom a smrťou. Po jednom predstavení ju previezli do nemocnice, kde upadla do kómy. To, čo nasledovalo, dnes opisuje ako skúsenosť, ktorá jej navždy zmenila život.
Magálová si na osudné chvíle spomína veľmi živo. Začalo sa to nenápadne – silné bolesti obličiek prerástli do prudkého záchvatu, ktorý ju úplne odrovnal. „Dostala som ľadvinový záchvat… Dostala som infúzie, brala som ich asi dvanásť hodín,“ uviedla v dokumentárnom cykle Herečky, ktorý vysiela verejnoprávna televízia.
V ten deň prebiehali Majstrovstvá sveta v hokeji a herečka chcela aspoň na chvíľu zmeniť myšlienky. „Poprosila som, či by som si nemohla ísť pozrieť hokej. Televízor bol na JIS-ke. Našťastie tam nikto nebol, tak som išla pozerať,“ opísala. Lenže práve tam sa jej stav dramaticky zhoršil. „Prišlo mi zle a okolo polnoci som upadla do kómy a tri dni som v nej zostala,“ dodala.
Zdravotný kolaps nebol náhodný. Herečka v tom čase totiž prežívala ťažké obdobie – rozvádzala sa so svojím manželom Slavomírom, čo jej na psychickej pohode rozhodne nepridávalo. Silný stres sa zjavne podpísal aj na jej fyzickom zdraví, a telo to jednoducho nezvládlo.
Najsilnejšie však pôsobí to, čo zažila v kóme. Magálová si myslela, že historky o tuneloch a svetlách sú len sny, no sama narazila na niečo, čo nedokáže racionálne vysvetliť. „Počula som od niektorých ľudí, že videli bielu cestu alebo tunel. Priznám sa, že som tomu celkom neverila… Ale ja som to zažila,“ prehovorila úprimne.
Jej zážitok však bol trochu iný. „Nebola to biela cesta, nebol to biely tunel. Bola to akoby cesta, hnedá, a nejaký hlas mi hovoril, že si konečne musím vyriešiť svoj problém,“ opisuje silný moment, ktorý ju doslova privolal späť. Problém, o ktorom hovorila, nebol zdravotný. Bol osobný. Psychický. A práve ten podľa nej stál za tým, čo sa jej stalo. „Tak som sa toho chytila a problém som riešila,“ uzavrela herečka.
Magálová dnes pôsobí pokojne a vyrovnane, no zážitok spred rokov v nej zanechal hlbokú stopu. Skúsenosť z hranice života ju naučila, že ignorované problémy sa môžu jedného dňa prihlásiť tým najdramatickejším spôsobom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%