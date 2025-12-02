Mrazivé slová Kamily Magálovej! Prehovorila o bolesti zo straty syna: Som pripravená ZOMRIEŤ...

BRATISLAVA - Je to už viac ako rok, čo tragicky zahynul syn Kamily Magálovej (75). A hoci sa herečka zo všetkých síl snaží žiť ďalej, priznáva, že jej svet zalial smútok a samota. V jednej sekunde sa jej život rozpadol na márne kúsky a podľa jej slov je pripravená sa so svojím milovaným synom Martinom († 49) opäť stretnúť
Bolesť po strate syna je neznesiteľná a každý deň je pre herečku doslova boj. „Odrazu, v jednej sekunde sa vám úplne zmení život. Aj preto som odišla z divadla,“ priznala v relácii Honzu Musila Popojedem. Jej syn bol úspešný právnik, veľa cestoval, pracoval v londýnskej firme a často ju brával so sebou. „Mala som v ňom absolútnu oporu. Istotu. To som úplne stratila. Nielen to,“ dodala so zlomeným hlasom.
Magálová tvrdí, že ľudia v jej okolí sa ju snažia utešovať, no nikto jej bolesť nedokáže pochopiť. „Viem, že každý hovorí: ‚Chápem ťa, musí to byť hrozné.‘ Nikto vás nevie pochopiť. Iba ten, kto to zažije. Je to hrozné. Život ide ďalej, aj keď sa vám nechce. A mne sa niekedy naozaj, úprimne nechce, lebo je to taká strata…“
Má sedem vnúčat, no ani ony jej nedokážu nahradiť syna, ktorého stratila. „To vám nenahradí toho skvelého syna. Mala som tak skvelého syna, že by som ho dopriala každej matke. Taký bol. Je to taká prázdnota, že možno aj preto toľko robím… prežívam. Len prežívam. A tú radosť zo života už nemám.“ Počas celého rozhovoru držala v náručí svoju fenku pudlíka, ktorá sa po tragédii stala jej najvernejším spoločníkom. Ani ona však nedokáže zahnať ticho v jej duši. „Ja som pripravená. V duchu premýšľam nad tým, že sa tam s Martinom stretnem. Niekedy človek cíti, že radosť a šťastie sú vykúpené práve tým najbolestivejším,“ vyslovila herečka myšlienku, ktorá mrazí.
Priznala aj to, že jej v živote chýba blízkosť. „Niekedy mi napadne, že by som možno mala ešte nejakú lásku. Nehovorím o fyzickej láske, ale o tom, že vás niekto objíme, pohladí, povie, že ťa má rád. Zavolá ti niekoľkokrát za deň. To som stratila. Môj syn mi volal denne.“ Je si pritom veľmi dobre vedomá, že bolesť necítia len ona, ale aj Martinove deti. „Môj syn má štyri deti. Dve už dospelé… a dve malé. To je tak smutné sa na tie deti dívať. Moja nevesta je úžasná, stále o ňom hovorí, ale sú malé. Príde obdobie, keď to v nich vyprchá. A možno príde iný partner a ja sa nebudem hnevať. Život ide ďalej… Ale tie malé deti… Je mi ľúto, že on nevidí, ako rastú.“
Napokon povedala vetu, ktorá vyráža dych: „Keby v tomto momente, neviem, Pán Boh alebo kto, povedal, že už nebudeš žiť, tak som pripravená… stretnúť sa s ním.“ Jej syn Martin Magál, uznávaný advokát, zahynul vlani na jeseň v Toskánsku počas zápasu v konskom póle. Kôň sa pri rýchlosti približne 70 km/h splašil a zhodil ho. Utrpel vážne vnútorné zranenia a roztrhnutie aorty, ktoré sa mu stali osudnými.
