Emil Horváth (80) krstil svoju knihu: S TOUTO sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!

BRATISLAVA - Legendárny slovenský herec Emil Horváth len nedávno oslávil svoje 80. narodeniny. Ako darček si k životnému jubileu dal svoju vlastnú knihu, ktorú v piatok večer pokrstil. Aj v tejto chvíli po jeho boku stála milovaná manželka Viera... Aha, s touto sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!
Emil Horváth patrí k našim najikonickejším hercom súčastnosti. Hral v nespočetnom množstve filmov a seriálov, aktuálne hviezdi v mimoriadne úspešnom markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám. V stredu umelec oslávil svoje životné jubileum - 80. narodeniny. No a k tomu si dal naozaj krásny darček, vlastnú knihu s názvom Už dávno nie som mladší.
Napísal ju Ján Štrasser a je písaná formou rozhovorov s Emilom Horváthom. V piatok večer sa v novej budove Slovenského národného divadla konal slávnostný krst. No a ten si nenechalo ujsť viacero hercovych blízkych - či už dlhoročných priateľov, kolegov, ale aj rodinných príslušníkov. Po jeho boku v tento významný moment, podobne, ako po celý život, stála aj jeho manželka Vierka.
Dvojica si svoje áno povedala ešte v roku 1971, manželmi sú tak dlhých 54 rokov. Zaujímavosťou je, že aj ona je herečka. Zoznámili sa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde obaja študovali. Ich vzťah sa však prehĺbil až po ukončení školy, prišla svadba a veľmi rýchlo aj dieťa, čo Vierke zmenilo život od základov a herectvo odstavila na druhú koľaj.
„Rozhodla sa, že práve toto bude jej najväčšia životná rola. Celkom spontánne a prirodzene - bez toho že by sme sa o tom nejako dohadovali. A pri tom bola veľmi talentovaná herečka,“ prezradil v minulosti pre TASR samotný Emil Horváth. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!
