Kamila Magálová o SMRTI syna (†49): Prvýkrát PREHOVORILA... Zomrel šťastný!

Kamila Magálová s nebohým synom Martinom (Zdroj: Profimedia)

Prísť o dieťa je jednou z najväčších tragédií, akú môžu rodičia zažiť. Táto strata znamená nenahraditeľnú bolesť, ktorá zasahuje nielen ich srdce, ale aj celý ich život. Pre rodičov je to strata budúcnosti, snov, nádejí a bezpodmienečnej lásky, ktorú s dieťaťom spájali. Je to rana, ktorá mení ich svet a zanecháva hlboké stopy na ich duši. Presne to zažili Kamila Magálová a jej manžel Slávo Magál, keď tragicky prišli o syna Martina. K tragédii došlo 21. septembra 2024. Advokát mal desivý úraz pri športe, ktorý z celého srdca miloval, a to pri konskom móle v Taliansku. Jeho zranenia neboli zlúčiteľné so životom.

Od jeho smrti prešli 4 mesiace a herečka po prvýkrát prehovorila až teraz. O najhoršom dni vo svojom živote sa rozpovedala v podcaste Denníka N s názvom V redakcii. „Bol mi synom, poradcom, kamarátom, bavili sme sa o športe, politike, preberali sme všetko a bol pre mňa absolútna opora. Povedala som si, že teraz prežívam jeseň života a mám oporu vo svojom synovi, nemusím sa už ničoho báť a život pekne uplynie. No, dopadlo to takto," povedala najprv. Jej syn sa venoval bejzbalu a golfu, no učarovalo mu konské pólo, a tak sa iných športov vzdal. Mama mu to však neraz zazlievala.

„Ešte pred dvoma týždňami, čo odišiel na posledný zápas, som mu hovorila, že budeme spolu hrať golf a nech to nechá, lebo už dvakrát bol ťažko zranený. Mal železá v kĺbe, tri mesiace musel mať vyvesenú ruku, tak si zlomil kĺb v ruke. Druhýkrát sa mu to stalo takisto, akurát to už nebolo také vážne. No a tretíkrát sa mu to už nevyplatilo. On mi na to vtedy povedal, mami, ja to tak milujem, je to pre mňa taký úžasný relax, je to prepojené s rodinou, deťmi, oddýchnem si. Nebráň mi v tom, ja to milujem. Tak zomrel šťastný," prezradila.

Chvíle, keď sa o smutnej správe dozvedela.

„Bol posledný turnaj v sezóne a oni si s priateľkou urobili víkend bez detí, každý deň sme spolu komunikovali. V nedeľu poobede bol posledný turnaj a ja som mala večer predstavenie. Keď som prišla domov, jeho priateľka mi napísala, nech jej zavolám. Povedala mi, že Martin padol z koňa a ja bože, zase. Ale neprežil to," vyjadrila sa. Išlo o jeho najmlašieho koňa, ktorý nemal až také skúsenosti a Martina to kataultovalo 3 metre hore. Po páde na zem mu už nebolo pomoci. V ťažkých chvíľach ju na nohách udržala práca.

„Rozmýšľala som nad tým, čo ďalej, ale keby som zostala doma, tak tu už nie som. Budem miesto toho sedieť, trúchliť, trúchlim tak či tak, ale viem, že mám večer povinnosť a musím sa na to skoncentrovať. Veľmi mi to pomáha, lebo na tri-štyri hodiny musím zabudnúť na to, čo sa mi stalo. Musím sa sústrediť, takisto mi veľmi pomáhajú aj kolegovia, sú veľmi milí a ja pri nich trochu pookrejem," dodala s tým, že do divadla sa vrátila týždeň po jeho smrti.