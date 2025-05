Extrémne ťažké obdobie herečky Kamily Magálovej: Po smrti syna prišli ďalšie dve rany!

Kamila Magálová (Zdroj: STVR)

Vlani v septembri otriasla životom známej herečky tragédia, z ktorej sa dodnes nespamätala. Jej syn Martin (†49), uznávaný právnik a vášnivý hráč póla, zahynul pri nehode počas zápasu v Taliansku. Po páde z koňa utrpel vážne zranenia, a hoci bol okamžite prevezený do nemocnice, došlo k prasknutiu aorty – lekári už nedokázali nič urobiť.





Zronená Kamila sa snažila smútok zvládať s noblesou, no rana v srdci ostala otvorená. A práve vtedy prišiel ďalší šok. V decembri navždy odišiel jej dlhoročný kolega a blízky priateľ Pavel Pospíšil (†80) – legendárny šéfkuchár a prvý Čech s michelinskou hviezdou. Spolu roky tvorili ikonické duo v relácii Tajomstvo mojej kuchyne, no ich vzťah bol oveľa hlbší ako len pracovný. Magálová sa po jeho smrti vyjadrila, že v krátkom čase prišla o ďalšieho blízkeho človeka, priateľa a výnimočného kuchára, s ktorým ju spájalo 11 krásnych rokov. S dojatím dodala, že ak aj niekde tam hore opäť pripraví niečo výnimočné, pozvanie s radosťou prijme.No ani to ešte nebolo všetko. 8. mája zomrel Jiří Bartoška (†76) – legendárny herec, ktorý stvárnil partnera Magálovej vo filmoch Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. Spolu vytvorili nezabudnuteľnú dvojicu a medzi nimi panovalo výnimočné puto.priznala dojatá Magálová v rozhovore pre CNN Prima.

V priebehu niekoľkých mesiacov tak prišla o syna, priateľa aj kolegu, ktorého milovala ako člena rodiny. Napriek obrovskej bolesti však pôsobí vyrovnane a silno. No ako sama priznala, rany, ktoré jej osud zasadil, sa len tak nezahoja…