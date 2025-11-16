Petra Dubayová odhalila DETAILY PÔRODU: Prišlo to na ňu pri jóge... Rodila v zahraničí!

BRATISLAVA - V auguste sa z hereckej dvojice Petry Dubayovej (27) a Jakuba Jablonského (29) stali rodičia. Mladá umelkyňa priviedla na svet dcérku, ktorej dali meno Vesna. Dvojica o svojom súkromí veľa nehovorí. Aktuálne však čerstvá mamička v novom podcaste otvorene prehovorila o pôrode. Prišlo to na ňu pri jóge... Rodila v zahraničí!
Pre mnohých to bol obrovský šok, keď sa prevalilo, že Petra Dubayová a Jakub Jablonský tvoria pár. Mnohí ich lásku spočiatku spochybňovali, no dvojica neprajnosť prekonala a po polroku dokonca oznámila, že čakajú dieťa. To sa vypýtalo na svet v auguste. Herečka porodila dcérku, ktorej s partnerom dali netradičné meno Vesna.
Dvojica si svoje súkromie stráži, no aktuálne Petra urobila výnimku a otvorene prehovorila o svojom pôrode. Urobila tak v podcaste Mimóza, ktorú moderujú jej kamarátky a kolegyne Jana Kovalčíková a Lenka Libjaková. Priznala tam napríklad, že Jakub pri pôrode plakal. „Keď sa malá narodila, vtedy plakal. Bol to taký veľmi pekný plač, taký naozajstný. Ja som vtedy neplakala. Keď sa narodila, zrazu som bola úplne pokojná. Nič mi nevadilo, nič nebránilo - bola som úplne vyzenovaná,“ opísala. Následne prvýkrát opísala detaily pôrodu.