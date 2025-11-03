Dubayová po pôrode opäť v spoločnosti a Bárdyho NEHODA... Ups, čo ten mokrý FĽAK na nohaviciach?!

BRATISLAVA - Týždeň odštartoval krstom novej knihy o seriálovom megahite Dunaj, k vašim službám. Tá prináša čitateľom jedinečný pohľad do zákulisia jeho vzniku a každodennej práce tvorcov. Do sveta ju uviedli herci zo seriálu. Petra Dubayová sa po pôrode prvýkrát objavila v spoločnosti a Adam Bárdy mal nehodu... Ups, čo ten mokrý fľak na nohaviciach?!
V pondelok ráno sa v ateliéroch televízie Markíza konal krst novej knihy, ktorá mapuje zákulisie a každodennú prácu tvorcov obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám. Autorkou knihy je Evita Twardzik, ktorá je zároveň aj vedúcou oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza a pri Dunaji stojí prakticky od prvej myšlienky. Krstu sa zúčastnili mnohí herci zo seriálu, ďalší tvorcovia, ako aj riaditeľ televízie Markíza, Peter Gažík.
Ten má pre fanúšikov pozitívnu správu - ak budú seriál sledovať, tvorcovia sú pripravení ho aj dlho natáčať. „My sme s Dunajom pripravení ísť dlho. Či sme verili, že to bude také úspešné? Na začiatku vždy veríte, lebo inak by ste to nerobili, ale tá istota tam, samozrejme, nikdy nie je. Ale o to viac sa tešíme, že Dunaj si našiel svojich divákov a že s ním sme schopní ísť tak dlho, ako ideme doteraz,“ prezradil pre Topky.sk Gažík.
V spoločnosti sa dokonca objavila aj herečka Petra Dubayová, ktorá sa v auguste stala mamou dcéry Vesny. Navyše len pred pár dňami sa so seriálom emotívne rozlúčila, keď jej postava zomrela na následky bombardovania. Herečke to na krste mimoriadne pristalo a pri pohľade na jej krivky by len málokto tipoval, že len pred necelými tromi mesiacmi rodila.
Sektu, ktorým sa kniha krstila, sa na pódiu chopil Adam Bárdy, no netušil, že si ním vyrobí menšie faux-pas. Keď totiž alkohol nalial na knihu, tekutina mu z nej stiekla rovno na nohavice a vyrobila mu na nich veľký mokrý fľak. Ups!
Viac FOTO z krstu nájdete vo GALÉRII vyššie!
