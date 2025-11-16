Gizka Oňová so slzami v očiach: TOTO v živote ľutujem NAJVIAC... Bolí ma to už desaťročia!

BRATISLAVA - Niekedy človek urobí nešťastné rozhodnutie, ktoré by najradšej vrátil späť. Život však v niektorých prípadoch druhé šance nedáva. Svoje by o tom vedela hovoriť aj najznámejšia slovenská svokra Gizka Oňová (76). Jedno takéto zlé rozhodnutie ľutuje dodnes. Priznáva, že ju to bolí už desaťročia!
Bolesť si Gizka Oňová nesie v srdci už celé desaťročia, keby v osudný moment vedela, aké bude mať jej uposlúchnutie manžela trpké následky, nikdy by na jeho slová nedala. Bohužiaľ sa ním nechala prehovoriť, aby návštevu svojej milovanej babičky odložila o pár hodín... No práve tých pár hodín ju napokon delilo od možnosti sa s ňou navždy rozlúčiť.
„Moja babka ťažko umierala, čakala ma, lebo som jej sľúbila, že v nedeľu doobeda jej prinesiem špenát. A môj prvý manžel povedal: "Prosím ťa v nedeľu doobeda, kto to kedy videl?" "Ale omama ma čaká, ona sa pozerá na hodinky." Nešla som, poslúchla som jeho, zostala som doma, išla som až poobede a omama už nežila,“ odhalila pre markiza.sk Gizka, ktorej sa okamžite zaleskli oči od sĺz.
Priznáva, že práve toto je rozhodnutie, ktorý roky ľutuje. „Mrzí ma to, strašne ma to bolí už toľké desaťročia, pretože viem, ako ľahučko som vyprevadila môjho otca na druhý svet. Že som ho držala za ruku a som mu hovorila pekné veci... Takto na úrovni by mal človek odchádzať z tohto sveta. A práve tá babka, ktorá mi najviac dala, tak... Jej som to nedopriala,“ vysvetlila Oňová, ktorá si z tohto momentu odniesla aj veľké ponaučenie: „Keď niečo cítiš, že mal by som to urobiť, tak odvtedy niet toho človeka alebo niet tej sily, aby ma zastavili.“
- archívny rozhovor -