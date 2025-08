Gizka Oňová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Divadlo komédie pripravuje výnimočný projekt - divadelné predstavenie Krajíček úsmevu, ktoré je poctou nezabudnuteľnému slovenskému hercovi, humoristovi a moderátorovi Ivanovi Krajíčkovi (†57). Jednu z postáv v muzikáli stvárni aj Gizka Oňová (76), ktorá s legendou osobne pracovala. No herečka má novinku aj v súkromí - stala sa prababkou!

V čase, keď si Slovensko pripomína nedožité 85. narodeniny legendárneho slovenského herca, humoristu a zabávača Ivana Krajíčka, vzniká aj divadelné predstavenie na jeho počesť. Na svedomí ho má režisér a scenárista Svetozár Sprušanský, ktorý do projektu zapojil hercov ako Petra Kočiša, Marcela Ochránka, Sväťa Malachovského, Luciu Lapišákovú, Katku Ivankovú či Zuzanu Tlučkovú a Gizku Oňovú.

Ivan Krajíček (Zdroj: TASR)

Práve posledné dve z menovaných mali tú česť s Krajíčkom osobne pracovať. „Ja na Ivana spomínam veľmi často, pri každej pesničke, ktorú som spievala v Repete. Bol to neskutočne talentovaný, energický človek a dodnes neviem pochopiť, ako zvládol odšoférovať 7-členný súbor spevácky a po koncerte ešte aj doviezť domov,“ zaspomínala si Oňová, ktorá má s Ivanom mnoho vtipných spomienok. „Dodnes ho v tomto žánri nikto ani nezaskočil.“

Herečka má však veľkú novinku aj v súkromí - stala sa prababkou. „Už mám aj pravnučku malú, z nej sa veľmi teším,“ prezradila nám Gizka, aj to, že bola doslova šokovaná, keď sa dozvedela, že sa jej vnučka stane mamou. „Rok a pol má pravnučka, bola som z toho úplne vyvalená, keď 25-ročná moja vnučka mi povedala, že bude mať bábo. Ale potom som si povedala, že je to obrovský bonus a dar od života, že som sa toho dožila. Nie každému sa to podarí,“ dodala.

Viac spomienok Gizky Oňovej na Ivana Krajíčka, aj to ako trávi voľný čas, sa dozviete z videa nižšie!

Krásna NOVINKA Gizky Oňovej (76): Už je z nej PRABABKA... Bola z toho vyvalená! (Zdroj: Ján Zemiar)