NOVÝ džob slovenskej herečky: Prestali jej chodiť ponuky... Zamestnala sa ako bežný smrteľník!

BRATISLAVA - Herečka Kristína Kanátová, známa najmä zo seriálu Mama na prenájom, prehovorila o svojom aktuálnom pôsobení mimo televíznych kamier. Po mesiacoch, počas ktorých ju diváci na obrazovkách nevideli, otvorene priznala, že o ňu momentálne v televízii nebol záujem. Tak sa zamestnala ako bežný smrteľník!
Kristínu Kanátovú môžete poznať z rôznych slovenských projektov. Do širšieho povedomia divákov sa dostala najmä ako nekompromisná a rázna šéfka nemocnice v obľúbenom seriáli Mama na prenájom. Hoci bola dlhý čas výraznou súčasťou obrazovky, v ostatných mesiacoch si mnohí začali všímať, že sa v televízii neobjavuje.
Herečka cítila potrebu túto situáciu svojim fanúšikom otvorene vysvetliť. „Vnímam, že sa zaujímate, kde teraz pôsobím; v čom účinkujem, kde ma môžete vidieť,“ prihovorila sa svojim sledovateľom s typickou úprimnosťou. Následne dodala aj konkrétny dôvod svojho momentálneho ústupu z televízneho sveta. „Aktuálne v mojom obľúbenom Schöndorf. V televízii o mňa v tomto období záujem nebol,“ priznala bez prikrášľovania.
Z jej slov je jasné, že momentálne pracuje v kaviarni, kde trávi väčšinu svojho času. Napriek tomu, že si svoju prácu váži, nakrúcanie jej veľmi chýba. Zároveň však nezaháľa – voľný priestor, ktorý jej vznikol, využíva tvorivo a aktívne. „Zatiaľ mám priestor venovať sa pripravovanej inscenácii s Janou Hubinskou, môjmu podcastu Bylinkári a aj kurzom Akadémie Fénix,“ doplnila herečka.
