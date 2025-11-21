Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!

BRATISLAVA - Mirka Partlová patrí medzi najobľúbenejšie tváre slovenského muzikálu – a hoci je zvyknutá na veľké pódiá, tentoraz zažiarila na o čosi komornejšom, no o to slávnostnejšom podujatí.
Speváčka Mirka Gális Partlová vystúpila na oslave slovenského sektu zámeho tým, že Slovensko sa ním po Francúzsku stalo prvou krajinou na svete, ktorá začala vyrábať sekt. A hoci by sa mohlo zdať, že speváčka žijúca v prostredí večierkov, premiér a spoločenských udalostí si príležitostne rada pripije, pravda je úplne iná. „Ja som to už odskúšala, že som bola na druhej strane, kedy som sa bavila, a musím povedať, že som zdeformovaná mojou prácou a radšej mám pohodičku doma,“ priznáva úprimne herečka, pre ktorú je návrat domov k synčekovi to, čo si užíva zo všetkého najviac. A namiesto sektu či poháriku tvrdého uprednostňuje celkom iný "komfort drink"...
Speváčka sa netají tým, že pri jej preplnenom pracovnom diári nestíha takmer nič. „Už malý človiečik dáva najavo, že Vianoce sa blížia, takže už máme napísaný list Ježiškovi. Dá sa povedať, že Vianoce sme zahájili,“ prezradila. A želanie pod stromček? Speváčka jedno má – a prezradila ho aj nám!