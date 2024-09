Dara Rolins o uniknutom VIDEU: OSPRAVEDLNENIE od plastického chirurga, no... Bol v tom vraj nevinne!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Začiatkom roka sa Dara Rolins vydala za hranice Česka a Slovenska, aby si nechala upraviť tvár. „Prečo? Hlavne preto, že som chcela absolvovať zákrok v anonymite... To úplne nevyšlo. Čo už. Nevadí,“ informovala v máji Dara. Krátko po zákroku totiž verejnosť obletelo video z talianskej kliniky krásy, ktoré mapovalo zákroky, ktoré si tam speváčka nechala urobiť.

Jej pôvodný zámer tak nevyšiel. A teraz, s odstupom 7 mesiacov prezradila, ako k tomu došlo. Spomínaný plastický chirurg vraj video úmyselne nevyniesol... „Stalo sa to v horlivosti slečny, ktorá sa mu stará o sociálne siete. Bolo to ľúto jemu aj jej, ospravedlnil sa mi,“ prezradila pre Blesk.cz Rolins. No napriek tomu, že jej video spôsobilo veľa nepríjemností a prečítala si na svoju adresu mnoho negatívnych komentárov, súdiť sa nechce.

„Myslím, že by som ten súd určite vyhrala, ale ja som s ním stále v kontakte, čakajú ma kontroly, trvá rok, než si tá tvár definitívne sadne. Predsa si nebudeme vytvárať zlú energiu,“ dodala s tým, že ak by sa rozhodla pre ďalší zákrok, určite by sa spomínanému chirurgovi zverila do rúk opäť. Ide totiž o svetovú špičku - je jedným z troch doktorov, ktorí tento spôsobo faceliftingu vynašli. No nič ďalšie, podľa jej vlastných slov neplánuje.