Z dcéry Dary Rolins VYRÁSTLA poriadna KOSŤ: Vraj vyzerá ako táto hollywoodska hviezda!

PRAHA - Ešte pred pár rokmi pôsobila ako nenápadné dievčatko, dnes je z nej mladá dáma, ktorá púta pozornosť všade, kde sa objaví. Laura (17), dcéra speváčky Dary Rolins a českého hudobníka Matěja Homolu, sa cez víkend ukázala po boku mamy na koncerte DJ Wich – a všetkým vyrazila dych.
Lola sa predviedla v čiernom koženom outfite, ktorý dokonale zvýraznil jej dlhé nohy a štíhlu postavu. Prirodzený pôvab a šarm jej okamžite zabezpečili vlnu komplimentov na Instagrame. Dara neskrývala hrdosť a spoločné fotografie so svojou dcérou zdieľala aj na Instagrame. „...a ako sa hovorí, toto si sem odložím:), moje malé, 17 ročné dievčatko,“ napísala speváčka pod zábery, ktoré okamžite začali zbieraľ lajky a obdivné komentáre.
„Aké ste nádherné a Loli, odpadávam, úplná bábika,“ znie jeden z komentárov. „Wow, Lolinka je dokonalá krásna,“ pridala sa ďalšia obdivovateľka. Dokonca sa našli aj takí, ktorí Lauru prirovnávajú k hollywoodskej hviezde Vanesse Paradis, bývalej manželke herca Johhnyho Deppa.
Zdá sa, že Česko - Slovensko má novú krásku, ktorá má potenciál preraziť aj za hranicami. A pri pohľade na jej aktuálne fotografie je jasné, prečo fanúšikovia hovoria, že z Laury vyrástla poriadna kosť s hollywoodskym nádychom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%