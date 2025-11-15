Nevítaný hosť u slovenskej speváčky: Začalo pátranie a potom... Naháňali ho s manželom!

BRATISLAVA - Nočná mora v priamom prenose. Slovenská speváčka zažila dramatickú noc, keď sa jej uprostred spánku v spálni objavil nechcený návštevník.
Slovenská speváčka Katarína Koščová sa na sociálnych sieťach podelila o neuveriteľný príbeh, ktorý by len málokto chcel zažiť – a už vôbec nie uprostred noci. Po prebdenej noci s chorou dcérkou dúfala, že aspoň tentoraz si trochu oddýchne. Realita však pripravila scénu ako z grotesky aj hororu zároveň. Speváčka opísala, že krátko po tom, ako sa jej podarilo zaspať, začula záhadné šuchotanie v spálni. Najprv si myslela, že ide o myš, keďže našla aj výkaly, no tie sa jej zdali až podozrivo veľké.
A hoci vstávala niekoľkokrát, „páchateľa“ sa jej nájsť nepodarilo. „Zrazu niečo prebehlo po radiátore a skočilo to do prepravky s orechmi, ktorú máme v spálni už rok. Aha, myš! Zasvietila som si a začala pátranie. Našla som hovienka, ktoré boli na myš nezvyčajne veľké… pôvodca zvuku i výkalov nikde..." napísala v úvode. O 4:00 prišiel prvý šok. Nad hlavou v knižnici začula ďalší zvuk a po opätovnom pátraní o hodinu neskôr zbadala z police trčať chvost. Nebola to myš. Bol to potkan. V tom momente bola noc definitívne stratená.
Speváčka bežala zobudiť manžela a v priebehu pár sekúnd sa podľa jej slov „začala vojna“. Potkan sa ukrýval za knihami, dokonca konkrétne za dielami jedného známeho autora. Manžel obložil knihy tak, aby hlodavec nemal kam uniknúť, no ten sa napriek tomu prešmykol do nižšej police, potom preletel na posteľ – a zmizol pod paplónom speváčky. „Potkan v mojej posteli!“ vykríkla. Až tam sa im ho napokon podarilo chytiť.
V domácnosti okamžite nasledovalo komplexné upratovanie – vysávanie, pranie kontaminovanej bielizne aj dezinfikovanie kníh a políc. Napriek vyčerpaniu priznáva, že ju samotnú prekvapilo, ako vôbec dokázala v takej situácii fungovať – a to len pár centimetrov od potkana. „Akože to bola taká noc. Môj muž nechápal ako som vôbec mohla byť schopná snažiť sa spať s predstavou, že okolo mňa behá potkan. Ja neviem, asi pozostatky skautských táborov v duši mojej," dodala na záver.
