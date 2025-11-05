Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná!

BRATISLAVA - Dara Rolins (52) patrí medzi najväčšie hviezdy slovenskej hudobnej scény a vždy bola považovaná za symbol štýlu a krásy. Pred časom sa však rozhodla podstúpiť plastickú operáciu, ktorou chcela omladiť tvár aj krk. No namiesto bezchybného výsledku prišlo... sklamanie! Sama Dara totiž priznala, že so svojou novou tvárou ešte nie je spokojná.
Speváčka pred rokom absolvovala zákrok u známeho talianskeho lekára Michela Pascaliho. Ten jej vykonal operáciu viečok a facelift, teda kompletné omladenie tváre a krku. Hoci sa Dara spočiatku snažila zachovať pozitívny prístup, teraz priznala, že výsledok zatiaľ nie je taký, ako očakávala.
„Aj ja s tým mám problém. Ešte to nie je ono a ani dlho nebude. Doktor povedal, že to trvá rok,, možno aj dva, niekomu ešte dlhšie, každému si to sadá inak. Dajte pokoj a dajte mi trochu času,“ povedala úprimne v podcaste Socky s Leou.
Od zákroku čelí Dara množstvu komentárov – niektoré chvália jej odvahu, iné zas kritizujú jej „novú tvár“. Speváčka však priznáva, že hejty ju neprekvapili, no mrzí ju, že ľudia často nerozmýšľajú logicky. „Veď áno, zmenilo ma to – ale o to išlo! Vyzerám inak? Áno, aj o to išlo. A že nevyzerám sto percentne, že sa im nepáčim? No dobre, ale ani mne sa to ešte úplne nepáči. Aj ja s tým mám sama nejaký vnútorný problém,“ priznala bez servítky.
Napriek kritike zostáva Dara verná sama sebe. Už vo februári sa na svojich sociálnych sieťach prihovorila ženám s jasným odkazom: „Buďte samy sebou, nenechajte pokrytcov zahnať vás do kúta s pocitom, že robíte niečo zlé alebo nemorálne, keď rozhodujete o svojom tele. Zaslúžime si byť v ňom šťastné a spokojné.“
