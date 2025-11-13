Módna šou Holubca: Gáborík ako z Hollywoodu, hviezda Sľubu v MINI a... HOLÝ zadok na móle!

BRATISLAVA - Petržalská jazdiareň sa včera naplnila známymi tvárami. Módny návrhár Marcel Holubec W totiž zorganizoval prehliadku. Pozrite, ako to počas večera vyzeralo!
Bratislavská jazdecká hala sa včera ponorila do módnej atmosféry. Návrhár Marcel Holubec sa postaral o nezabudnuteľný večer plný dychvyrážajúcich kúskov. Na móle sa objavili napríklad topmodelky Saša Gachulincová či Michaela Hlaváčková, taktiež spevák Matúš Kolárovský či herec zo Sľubu Kristián Macháček. Jedna z modeliek predvádzala poriadne odvážne šaty, ktoré boli vykrojené v zadnej časti, a tak všetkým naservírovala svoj zadok.
Keďže je v priestoroch jazdiarne zima, známe tváre siahali po outfitoch, ktoré ich zahrejú. Inak to nebolo ani v prípade tanečnice Ivany Gáborík, ktorá vyzerala doslova, akoby si odbehla z Hollywoodu. Prišla v béžových tónoch a tým vynikla medzi ostatnými prítomnými, rovnako, ako aj doktorka Alena Pallová.
Adriána Brnčalová sa však ako jedna z mála "vykašľala" na to, že bolo vonku málo stupňov a siahla po mini šatách. Aby sa trošku ohriala, na vrch si dala dlhý kabát. Všetky fotografie z módnej prehliadky nájdete v galérii vyššie.