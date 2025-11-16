Otvorenie nového showroomu: Neprehliadnuteľná Simanová, Malchárková a Brnová v PRIESVITNOM!

BRATISLAVA - Cez týždeň sa v centre Bratislavy otváral nový módny showroom SUGGÉRER, v ktorom sa spájajú dizajnéri, umelci a milovníci estetiky. Ide o miesto pre spoluprácu, inšpiráciu a objavovanie nových talentov. Slávnostnú otváračku si nenechalo ujsť aj mnoho známych osobností. Moderátorka Simona Simanová bola neprehliadnuteľná, Nina Malchárková a Simona Brnová prišli v priesvitnom!
Platforma vznikla ako odpoveď na potrebu prepojiť slovenských a českých tvorcov s publikom, ktoré hľadá kvalitu, autenticitu a zmysel v móde. Pod jej hlavičkou sa pravidelne konajú módne pop-upy, ktoré oživili Bratislavu, presiahli hranice na Mallorku či do Dubaja a priniesli česko-slovenskú tvorbu na svetovú scénu. No a najnovšie má už aj svoj prvý stály domov.
V Bratislave sa uplynulý týždeň konalo slávnostné otvorenie nového showroomu, ktoré si nenechali už viaceré známe osobnosti, či už zo sveta módy alebo šoubiznisu. Do spoločnosti zavítala napríklad moderátorka verejnoprávnej STVR Simona Simanová, ktorá, ako u nej už býva zvykom, bola opäť neprehliadnuteľná. Do spoločnosti zavítala v sivom overale, ktorý doplnila bielym kožuchom a jemnými sandálkami.
Pozornosť si však uchmatli aj manželka bývalého ministra hospodárstva Jirku Malchárka, Nina a 2. vicemiss Slovensko 2003 Simona Brnová. Obe sa módy neboja a stavili na jemnú extravaganciu. Zatiaľ čo Nina si obliekla čierne kožené nohavice, ktoré doplnila priesvitným topom a veľkým kožuchom, Simona zvolila ležérny sveter, ktorý však doplnila priesvitnou sukňou.
