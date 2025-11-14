Hudobný comeback! Story spája hviezdy: Kňažko a Lipa opäť v akcii

BRATISLAVA - Slovenský hudobný projekt Story sa po štyroch rokoch vracia s dlhoočakávaným druhým albumom s názvom Takzvaná duša! Na jednom albume sa stretli také mená ako Milan Kňažko, Peter Lipa či Michal Prokop, ale aj zahraničné hviezdy vrátane britskej bluesovej speváčky Evy Carboni.
Za projektom stojí skladateľ a textár Marian Zima, ktorý opäť dokázal, že vie spojiť to najlepšie z hudobnej scény. „Som rád, že okrem nových tvárí ostal viac-menej pokope aj tím z prvého albumu,“ prezradil Zima.
Medzi hviezdami je cítiť skutočná chémia. Milan Kňažko sa prezentuje dvoma emotívnymi piesňami, ktoré vás vtiahnu do jeho jedinečného sveta, zatiaľ čo Peter Lipa ukazuje, že jej štýl a energia stále bodujú. Česká legenda Michal Prokop znie na albume dojemnejšie než kedykoľvek predtým a Zuzana Homolová dokazuje, že jej empatia dokáže dojať aj najtvrdšieho poslucháča.
„Mám tú česť spolupracovať s tými najlepšími a veľmi si to vážim, pretože to nie je samozrejmosť. Tak ako som neplánoval žiadny z albumov, neplánujem ani nič do budúcnosti, takže nad všetkým, čo robíme, visí vo vzduchu otázka, koľkokrát sa nám ešte niečo podobné podarí. Preto si užívame každú sekundu. Týmto albumom sa nám podarilo uzamknúť aspoň niečo v priestore a čase. Dúfam, že sa poslucháči budú k tomu vracať a stane sa to maličkou súčasťou ich duchovných životov," hovorí skladateľ a textár Marian Zima.
Skladby projektu však lákajú aj do zahraničia. Eva Carboni priniesla do projektu London vibe, ktorý dodáva albumu medzinárodný rozmer, a Lucia Šoralová poteší fanúšikov svojim strhujúcim výkonom. Nie je núdza ani o drámu – energická skladba Ľudia sú dnes k sebe hyeny ukazuje, že Story dokáže byť aj poriadne divoké!
Album vychádza na LP aj CD a fanúšikovia si môžu zaobstarať aj limitované umelecky signované kusy. Story tak opäť dokazujú, že slovenská hudba vie byť medzinárodná, emotívna a plná hviezdnych momentov.
