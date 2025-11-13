Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Ťažko chorá česká speváčka sa ukázala v plavkách: Stráca sa pred očami, ale... Ďakuje, že žije!

Markéta Konvičková Zobraziť galériu (13)
Markéta Konvičková (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

MIAMI - Česká speváčka Markéta Konvičková už roky bojuje so vzácnym nádorovým ochorením, ktoré jej výrazne zasiahlo do života aj do výzoru. Napriek zdravotným obmedzeniam a nepríjemným vedľajším účinkom však zostáva optimistická a ukazuje, že sa nevzdáva. Aktuálne sa pochválila fotografiou v plavkách.

Markéta Konvičková už šesť rokov zápasí so zriedkavým ochorením, ktoré na prvý pohľad pripomína rakovinu, no v skutočnosti ňou nie je. Ide o ojedinelý typ nádorového ochorenia. Bežné liečby, ako je chemoterapia, naň nezaberajú. Tieto nádory sú ohraničené a označujú sa ako karcinoidy. Najúčinnejším riešením je ich chirurgické odstránenie.

V jej prípade to však nie je jednoduché, pretože sa nachádzajú na pľúcach, kde operácia nie je možná. Ako sama uviedla, medzi vedľajšie účinky patrí nielen výrazné chudnutie, ale aj zmena pigmentácie pokožky. Českej speváčke sa viditeľne zmenil výzor a z negatívnych komentárov si ťažkú hlavu nerobí. Aktuálne sa nachádza na Hawaii, kde nachádza novú silu.

Zo slnečnej destinácie sa nepodelila len s krásnymi zábermi prostredia, ale pochválila sa aj fotkou v plavkách, za čo si vyslúžila samé lichôtky. „Si krásna, Markéta, a toto telo ti naozaj pristane a hlavné je, že sa cítiš dobre," okomentovala Markétin príspevok istá žena. „Veľmi nemám na výber. Som vďačná, že žijem a naučila som sa mať sa rada vo všetkých podobách, ktorým musím čeliť," reagovala na komentár úprimne. FOTO Markéty v plavkách nájdete v galérii.

Viac o téme: Markéta Konvičková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Markéta Konvičková
Šokujúce slová Markéty: Samozrejme, že počítam aj so smrťou! Splniť si chce už len JEDINÝ SEN!
Domáci prominenti
Markéta Konvičková
Konvičkovej sa smejú, že vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Domáci prominenti
Choroba ju mení pred
Choroba ju mení pred očami: Česká speváčka IGNORUJE desivé prognózy!
Domáci prominenti
FOTO FOTO Bývalá superstaristka odhalila
FOTO Bývalá superstaristka odhalila nové TETOVANIE: Ukrýva sa V ROZKROKU!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Francesco Calzona pred zápasom Slovenska so Severným Írskom
Tréner Francesco Calzona pred zápasom Slovenska so Severným Írskom
Futbal
Reakcia Adriánu Fialu na dva góly proti Kazachstanu: Nečakal som to
Reakcia Adriánu Fialu na dva góly proti Kazachstanu: Nečakal som to
Futbal
Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy

Domáce správy

VIDEOROZHOVOR Starosta Chren o novej
Starosta Chren o novej školskej novele: Sám som bol svedkom šírenia dezinformácií, naši riaditelia sú pripravení
Domáce
Miroslav Lajčák
Šokujúce odhalenie: Sexuálny delikvent Jeffrey Epstein mal byť v kontakte s Lajčákom! Volal ho Miro
Domáce
AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku
AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku a dodávky: Zrážka si vyžiadala život, železnice hlásia úplné prerušenie dopravy
Domáce
Cestári v Košickom kraji sú pripravení na zimu: V skladoch majú rekordných 16 000 ton posypu
Cestári v Košickom kraji sú pripravení na zimu: V skladoch majú rekordných 16 000 ton posypu
Košice

Zahraničné

Kolumbia vyvracia fámy: Spravodajské
Kolumbia vyvracia fámy: Spravodajské informácie so Spojenými štátmi si bude vymieňať aj naďalej
Zahraničné
Euróspka únia posiela Ukrajine
Euróspka únia posiela Ukrajine 5,9 miliardy eur: Ide o záverečnú tranžu aj ďalšiu pravidelnú pomoc
Zahraničné
Zamestnanec hotela pral špinavé
Čistý hnus: VIDEO Hotelový zamestnanec pral špinavé plachty vo vírivke! Hostia sú pobúrení
Zahraničné
FOTO prezident Venezuely Nicolás Maduro
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Markéta Konvičková
Ťažko chorá česká speváčka sa ukázala v plavkách: Stráca sa pred očami, ale... Ďakuje, že žije!
Domáci prominenti
Vážne zdravotné problémy herca
Vážne zdravotné problémy herca Hrušínského (79): BOJ S RAKOVINOU... Nádor pľúc a obličiek!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples 2026
Najprestížnejšia udalosť roka plná hviezd a luxusu: Česko-slovenský ples vzdá hold... silné meno!
Domáci prominenti
Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najmenej vášnivý deň v
Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte
Zaujímavosti
Orgazmus pre lepší život:
Orgazmus pre lepší život: Prekvapivé zdravotné prínosy sexuálneho potešenia
vysetrenie.sk
Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Reprezentácia
Postupová kalkulačka Slovákov je jasná: Trénerovi Calzonovi však nečakane vypadli traja hráči
Postupová kalkulačka Slovákov je jasná: Trénerovi Calzonovi však nečakane vypadli traja hráči
Reprezentácia
Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
WTA

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Windows
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Veda a výskum
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Android
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Správy

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Miroslav Lajčák
Domáce
Šokujúce odhalenie: Sexuálny delikvent Jeffrey Epstein mal byť v kontakte s Lajčákom! Volal ho Miro
AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku
Domáce
AKTUÁLNE Tragická nehoda vlaku a dodávky: Zrážka si vyžiadala život, železnice hlásia úplné prerušenie dopravy
Zamestnanec hotela pral špinavé
Zahraničné
Čistý hnus: VIDEO Hotelový zamestnanec pral špinavé plachty vo vírivke! Hostia sú pobúrení
prezident Venezuely Nicolás Maduro
Zahraničné
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu

Ďalšie zo Zoznamu