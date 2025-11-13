Ťažko chorá česká speváčka sa ukázala v plavkách: Stráca sa pred očami, ale... Ďakuje, že žije!

MIAMI - Česká speváčka Markéta Konvičková už roky bojuje so vzácnym nádorovým ochorením, ktoré jej výrazne zasiahlo do života aj do výzoru. Napriek zdravotným obmedzeniam a nepríjemným vedľajším účinkom však zostáva optimistická a ukazuje, že sa nevzdáva. Aktuálne sa pochválila fotografiou v plavkách.
Markéta Konvičková už šesť rokov zápasí so zriedkavým ochorením, ktoré na prvý pohľad pripomína rakovinu, no v skutočnosti ňou nie je. Ide o ojedinelý typ nádorového ochorenia. Bežné liečby, ako je chemoterapia, naň nezaberajú. Tieto nádory sú ohraničené a označujú sa ako karcinoidy. Najúčinnejším riešením je ich chirurgické odstránenie.
V jej prípade to však nie je jednoduché, pretože sa nachádzajú na pľúcach, kde operácia nie je možná. Ako sama uviedla, medzi vedľajšie účinky patrí nielen výrazné chudnutie, ale aj zmena pigmentácie pokožky. Českej speváčke sa viditeľne zmenil výzor a z negatívnych komentárov si ťažkú hlavu nerobí. Aktuálne sa nachádza na Hawaii, kde nachádza novú silu.
Zo slnečnej destinácie sa nepodelila len s krásnymi zábermi prostredia, ale pochválila sa aj fotkou v plavkách, za čo si vyslúžila samé lichôtky. „Si krásna, Markéta, a toto telo ti naozaj pristane a hlavné je, že sa cítiš dobre," okomentovala Markétin príspevok istá žena. „Veľmi nemám na výber. Som vďačná, že žijem a naučila som sa mať sa rada vo všetkých podobách, ktorým musím čeliť," reagovala na komentár úprimne. FOTO Markéty v plavkách nájdete v galérii.