Šokujúce slová Markéty: Samozrejme, že počítam aj so smrťou! Splniť si chce už len JEDINÝ SEN!

BRATISLAVA - Nemá to ľahké! Markéta Konvičková zápasí s vážnym ochorením, kvôli ktorému sa mení aj jej výzor. Choroba ju doslova mení pred očami, ona sa však nevzdáva a verí...
Konvičkovej sa smejú, že vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Samozrejme, že v niečom ju choroba predsalen obmedzuje a v jej živote striktne platí - všetko s mierou. „Musím byť na seba opatrná,“ tvrdí a so smiechom dodáva, čo by bolo, keby... Sú to však šokujúce slová... Občas jej totiž víri hlavou, čo sa stane, keď sa jej nad chodrobu nepodarí zvíťaziť. „Samozrejme, že s tým počítam, počítajú s tým všetci, ale nechcem si to pripustiť,“ zveruje sa a priznáva, že niektoré dni sa naozaj cíti veľmi zle. Oporou je jej dcéra, ktorá ako keby nevnímala, že mama je občas v zlom zdravotnom stave. Markéta má ešte jeden nesplnený sen - chcela by zažiť niečo, čo sa nespája s hudbou a kariérou. O čo ide, sa dozviete vo videu.