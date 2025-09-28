Konvičkovej sa smejú, že vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!

PRAHA – Speváčka Markéta Konvičková už šesť rokov zvádza boj so vzácnym onkologickým ochorením. Tvár jej zdobí úsmev, no následky liečby ju menia na nepoznanie.
Na verejnosti sa Markéta Konvičková ukázala počas mediálnej prezentácie nového videoklipu Ty, ktorý naspievala s Monikou Bagárovou a Janom Bendigom. A pri tejto príležitosti otvorene prehovorila o svojom zdravotnom stave a o tom, ako sa vyrovnáva s kritikou na sociálnych sieťach, ktorá miestami prerastá do kyberšikany! Ľudia komentujú, že vyzerá staro a je príliš "opálená". „Moja diagnóza súvisí s tým, že raz som opuchnutá, raz som chudá, raz som hnedá, potom možno budem zelená, fialová, oranžová... ale ja si z toho nič nerobím. Chcem sa len vyjadriť, že áno, zdravá nie som, preto tak vyzerám… A aby tí ľudia zbytočne nenadávali a diala sa kyberšikana... Ja ako matka svojej dcéry som sa chcela za seba postaviť a povedať, že áno, vyzerám tak preto, lebo sa so mnou naozaj niečo deje a nie je to preto, že by som bola alkoholička, anorektička, bulimička... Jedná sa o niečo, čo úplne neovplyvním a nechcem končiť kariéru len preto, že mám výpadky…“ nešetrí úprimnosťou speváčka.
Aj keď jej choroba prináša ťažké chvíle, nevzdáva sa, no priznáva, že je to každodená práca samej so sebou. „Samozrejme, že sú chvíle, keď mi nie je dobre, že neviem vstať z postele a to telo to nedáva. Ale za tých 6 rokov som sa s tým naučila pracovať a vždy si spomeniem na momenty, za ktoré mi stojí za to žiť. Že chcem vychovávať vnúčatá, že tu chcem byť ešte 50 rokov. Ja stále tú chuť mám a ani si nepripúšťam, že by to malo byť inak.“ V rozhovore však prišla reč aj na hejterov, ktorí komentujú na sociálnych sieťach jej vzhľad. A práve pre tých má speváčka veľavravný odkaz!