Bývalá MISS Slovensko: Jej otec boxer skončil ako žobrák... Odpustenie po 16 rokoch

BRATISLAVA - Po rokoch ticha prišlo zmierenie! Miss Slovensko 2009 Barbora Franeková žila dlhé roky bez otca. Ten jej, bývalý boxerský šampión, totiž prepadol hazardu a alkoholu. Brunetka sa zaňho hanbila, no dnes, po dlhých rokoch, našla v sebe odpustenie.
V roku 2009 sa Barbora Franeková objavila ako finalistka súťaže Miss Slovensko. Krásne dievča zo Žiliny, ktoré vyrastalo v dobrej rodine - mamina úspešná podnikateľka a dvaja bratia, ktorí svoju sestru podporovali v jej sne. Hotový obraz dokonalej idylky. To sa však dramaticky zmenilo v momente, keď médiá odhalili jej otca – Jána Franeka, olympijského boxera a deväťnásobného majstra Československa, ktorý sa po skončení športovej kariéry dostal do problémov so závislosťou a skončil na ulici.
„Za otca sa hanbím. Možno, keby sa o nás zaujímal aj pred súťažou, tak by sme sa zachovali úplne inak. Mám pocit, že z jeho strany je to len záujem o zviditeľnenie sa. Myslím si, že ja vidím najlepšie do našej rodinnej situácie a viem, prečo sa takto správam,“ priznala Barbora vtedy médiám.
Po dlhých 16 rokoch však prišla zmena a dvojica si k sebe napriek všetkému našla cestu. „Niektorí otcovia formujú dcéry svojou prítomnosťou. Iní tým, že chýbajú. V oboch prípadoch však zanechávajú stopu, ktorá sa hlboko vpisuje do nášho vnútra a ovplyvňuje naše životy… Po ukončení športovej kariéry prišla do jeho života závislosť, ktorú sa mu podarilo poraziť len nedávno. Pri písaní tohto textu som s ním prvýkrát viedla otvorený rozhovor o tom, čo sa stalo," napísala na svoj Instagram krásna brunetka a pridala aj zopár fotografií.
Barbora dodala, že odpustenie neznamená poprieť bolesť, ale pochopiť, že každý koná z miesta, kde sa práve nachádza: „Dnes viem, že odpustiť otcovi neznamená zľahčiť minulosť ani poprieť bolesť, ktorá s ňou súvisí. Znamená to pochopiť, že človek, ktorý nám ublížil, nás zároveň môže naučiť, ako sa chrániť.“ Pred 16 rokmi sme boli svedkami odvrhnutia a hanby. A dnes? Zmierenia, lásky a návratu dcéry k otcovi.