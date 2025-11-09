NEZVESTNÁ Cibulková sa konečne OZVALA: Chcú ma ZNIČIŤ!

PRAHA - Pred dvomi týždňami verejnosť obletela správa o psychickom kolapse známej českej herečky Vilmy Cibulkovej (62). A po ňom akoby sa po nej zľahla zem. Kolegyňa z divadla tvrdila, že nedvíha telefóny a neodpovedá na SMS správy. Aktuálne sa však hviezda sama ozvala... Chcú ju vraj zničiť!
Vo štvrtok sme na Topkách informovali, že po českej herečke Vilme Cibulkovej akoby sa zľahla zem. Správy o tom, ako sa má po zdravotnom kolapse spred dvoch týždňov, nemalo ani Strašnické divadlo, kde hrala v komédii Růžové svatby. „Telefóny neberie, na SMS neodpovedá,“ vyjadrili sa kolegovia z divadla, na čele s Michaelou Dolinovou. „Musíme reprízy rušiť,“ vyjadrila sa pre Blesk.cz.
A tieto slová vytočili samotnú "nezvestnú" Cibulkovú, ktorá sa sama ozvala českému Blesku.cz, aby uviedla veci na pravú mieru. „To ma Míša chce zničiť? Čo mám robiť? Ja normálne žijem a pracujem, bola som cez týždeň na troch zájazdoch s inými agentúrami,“ povedala denníku rozčúlená Cibulková. „Doberám ešte antibiotiká, naozaj som mala boreliózu a nebolo mi psychicky dobre, ale pracujem,“ vysvetlila, čo ju v posledných týždňoch trápilo.
„A že stále niekto rieši, či si dám pohárik? Tak to sa nenapije? Toto je moc, toto budem riešiť,“ dodala na adresu kolegov zo Strašnic. „Nech to Míša dementuje! Prečo sa mám sama obhajovať vo chvíli, kedy som nespustila túto lavínu krívd?“ odkázala Dolinovej, s ktorou už vraj mala ostrý rozhovor. Vadí jej vraj, že ruší ich spoločné kšefty. „Ja vôbec neviem, ako to zastaviť,“ požiadala český denník o pomoc.