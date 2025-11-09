Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

NEZVESTNÁ Cibulková sa konečne OZVALA: Chcú ma ZNIČIŤ!

Vilma Cibulková Zobraziť galériu (2)
Vilma Cibulková (Zdroj: Česká televize / David Raub)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Pred dvomi týždňami verejnosť obletela správa o psychickom kolapse známej českej herečky Vilmy Cibulkovej (62). A po ňom akoby sa po nej zľahla zem. Kolegyňa z divadla tvrdila, že nedvíha telefóny a neodpovedá na SMS správy. Aktuálne sa však hviezda sama ozvala... Chcú ju vraj zničiť!

Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny Prečítajte si tiež

Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny

Vo štvrtok sme na Topkách informovali, že po českej herečke Vilme Cibulkovej akoby sa zľahla zem. Správy o tom, ako sa má po zdravotnom kolapse spred dvoch týždňov, nemalo ani Strašnické divadlo, kde hrala v komédii Růžové svatby. „Telefóny neberie, na SMS neodpovedá,“ vyjadrili sa kolegovia z divadla, na čele s Michaelou Dolinovou. „Musíme reprízy rušiť,“ vyjadrila sa pre Blesk.cz.

Strach o českú herečku: Psychický kolaps? Zasahovala polícia i záchranári! Prečítajte si tiež

Strach o českú herečku: Psychický kolaps? Zasahovala polícia i záchranári!

A tieto slová vytočili samotnú "nezvestnú" Cibulkovú, ktorá sa sama ozvala českému Blesku.cz, aby uviedla veci na pravú mieru. „To ma Míša chce  zničiť? Čo mám robiť? Ja normálne žijem a pracujem, bola som cez týždeň na troch zájazdoch s inými agentúrami,“ povedala denníku rozčúlená Cibulková. „Doberám ešte antibiotiká, naozaj som mala boreliózu a nebolo mi psychicky dobre, ale pracujem,“ vysvetlila, čo ju v posledných týždňoch trápilo. 

Herečka Cibulková skončila v cele: Šoférovala pod vplyvom! Prečítajte si tiež

Herečka Cibulková skončila v cele: Šoférovala pod vplyvom!

„A že stále niekto rieši, či si dám pohárik? Tak to sa nenapije? Toto je moc, toto budem riešiť,“ dodala na adresu kolegov zo Strašnic. „Nech to Míša dementuje! Prečo sa mám sama obhajovať vo chvíli, kedy som nespustila túto lavínu krívd?“ odkázala Dolinovej, s ktorou už vraj mala ostrý rozhovor. Vadí jej vraj, že ruší ich spoločné kšefty. „Ja vôbec neviem, ako to zastaviť,“ požiadala český denník o pomoc.

NEZVESTNÁ Cibulková sa konečne
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Česká televize / Zuzana Páchová)

Viac o téme: Vilma Cibulková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zľahla sa po nej
Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny
Domáci prominenti
Strach o českú herečku:
Strach o českú herečku: Psychický kolaps? Zasahovala polícia i záchranári!
novinky.sk
Herečka Cibulková (61), ktorú
Herečka Cibulková (61), ktorú chytili OPITÚ za volantom: So závislosťou bojovala aj jej dcéra (31)!
Domáci prominenti
Vilma Cibulková
Herečka Cibulková po alkoholickom prešľape za volantom: PRVÉ slová... TAKTO to bolo!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hana Gregorová bez hanby priznala: Nakupujem u Číňana aj v sekáči, A ČO?! To si musíte vypočuť
Hana Gregorová bez hanby priznala: Nakupujem u Číňana aj v sekáči, A ČO?! To si musíte vypočuť
Prominenti
Pravda vyšla najavo po 25 rokoch: Slová umierajúcej ženy Gizku Oňovú šokovali
Pravda vyšla najavo po 25 rokoch: Slová umierajúcej ženy Gizku Oňovú šokovali
Prominenti
ATLÉT ROKA 2025 Emma Zapletalová: Prvoradé sú výsledky na dráhe
ATLÉT ROKA 2025 Emma Zapletalová: Prvoradé sú výsledky na dráhe
Atletika

Domáce správy

Národný ústav detských chorôb
Vraj má len teplotu, objavili podlatiny a staršie zlomeniny: Niekoľkomesačné dievčatko bojuje o život! Rodičov zadržali
Domáce
Novinky v prípade dedenia?
Novinky v prípade dedenia? Ministerstvo spravodlivosti navrhuje nový spôsob: Do zákona pribudne TÁTO zmluva
Domáce
Ďalší podozrivý prípad na
Ďalší podozrivý prípad na východe Slovenska: Novorodencovi malo začať krvácať z nosa počas kojenia! Dieťa zomrelo
Domáce
Rodičia z Galanty obvinení z týrania bábätka: Prokurátor rozhoduje o ich väzbe
Rodičia z Galanty obvinení z týrania bábätka: Prokurátor rozhoduje o ich väzbe
Galanta

Zahraničné

Čierny deň pre obľúbenú
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Zahraničné
Čína reaguje na stretnutie
Čína reaguje na stretnutie s Trumpom: Týmto materiálom pozastavila zákaz vývoz do USA! To nie je všetko
Zahraničné
Filipíny zasiahla živelná pohroma:
Filipíny zasiahla živelná pohroma: Supertajfún Fung-wong si vyžiadal prvé obete
Zahraničné
EÚ trvá na pláne
EÚ trvá na pláne ukončiť dovoz ruskej ropy: Dohoda USA a Maďarska na tom nič nemení
Zahraničné

Prominenti

Vilma Cibulková
NEZVESTNÁ Cibulková sa konečne OZVALA: Chcú ma ZNIČIŤ!
Domáci prominenti
Neseďte na tých peniazoch!
Neseďte na tých peniazoch! Speváčka to natrela miliardárom: Publikum tlieskalo… Až na Zuckerberga!
Zahraniční prominenti
Muzikál KUBO
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije! Tento herec ho nahradil v jeho nezabudnuteľnej úlohe
Domáci prominenti
Gisele Bündchen
Vzácne FOTO slávnej modelky (45) s partnerom (38): Romantika pri mori!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Po rokoch diagnóz, bolesti
Najprv jej život vzal šancu na dieťa: Po 30 rokoch čakania sa stal ZÁZRAK! Odhalila ho maličkosť za euro
Zaujímavosti
Oddychujte ako králi: Najkrajšie
Oddychujte ako králi: Najkrajšie hotely vznikli v zámkoch a hradoch
dromedar.sk
FOTO Ľudia si mysleli, že
Video z Írska vyvolalo paniku: Po lese sa mal potulovať LEV! Pravda, ktorú odhalila polícia, vás rozosmeje
Zaujímavosti
Tajomstvo Habsburgovcov KONEČNE odhalené:
Tajomstvo Habsburgovcov KONEČNE odhalené: Legendárny diamant sa našiel po vyše 100 rokoch! Kde bol ukrytý celý ten čas?
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!

Šport

FOTO Kúsok od Slovenska vyrastie nádherný štadión: Hrať bude na ňom silná futbalová značka
FOTO Kúsok od Slovenska vyrastie nádherný štadión: Hrať bude na ňom silná futbalová značka
Chance liga
Davida Strelca už čoskoro čaká veľká zmena: Vedenie klubu sa definitívne rozhodlo
Davida Strelca už čoskoro čaká veľká zmena: Vedenie klubu sa definitívne rozhodlo
Slováci v zahraničí
Futbalová senzácia, ktorá sa znovu zapíše do dejín: Reprezentácia KĽDR je majstrom sveta
Futbalová senzácia, ktorá sa znovu zapíše do dejín: Reprezentácia KĽDR je majstrom sveta
Ženský futbal
Obrovská nepríjemnosť pred koncom sezóny: Novak Djokovič získal titul a oznámil zlú správu
Obrovská nepríjemnosť pred koncom sezóny: Novak Djokovič získal titul a oznámil zlú správu
ATP

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Rady, tipy a triky
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Rady a tipy
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov

Technológie

Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Bezpečnosť
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Technológie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
Android
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Veda a výskum

Bývanie

Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie

Pre kutilov

Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kráľovná Alžbeta II. len tak hocikomu neverila: Ako si vypestovala dôveru ku Kate Middleton?
Zahraničné celebrity
Kráľovná Alžbeta II. len tak hocikomu neverila: Ako si vypestovala dôveru ku Kate Middleton?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Národný ústav detských chorôb
Domáce
Vraj má len teplotu, objavili podlatiny a staršie zlomeniny: Niekoľkomesačné dievčatko bojuje o život! Rodičov zadržali
Čierny deň pre obľúbenú
Zahraničné
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Čína reaguje na stretnutie
Zahraničné
Čína reaguje na stretnutie s Trumpom: Týmto materiálom pozastavila zákaz vývoz do USA! To nie je všetko
Novinky v prípade dedenia?
Domáce
Novinky v prípade dedenia? Ministerstvo spravodlivosti navrhuje nový spôsob: Do zákona pribudne TÁTO zmluva

Ďalšie zo Zoznamu