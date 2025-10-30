Ďalší škandál Vlastu Hájka! Bývalá spolupracovníčka prehovorila: Dlží mi peniaze!

PRAHA - Vlasta Hájek sa topí v problémoch! Len čo sa prevalila jeho nevera so zamestnankyňou Aleksandrou, prichádza ďalšia rana. Tentoraz sa ozvala jeho bývalá spolupracovníčka, ktorá tvrdí, že jej známy podnikateľ a partner Zuzany Belohorcovej dodnes nevyplatil peniaze!
Okolo Hájka sa v posledných týždňoch hromadia svedectvá ako na bežiacom páse. Po tom, čo sa prevalilo, že mal dlhodobo podvádzať svoju partnerku Zuzanu Belohorcovú so svojou podriadenou Aleksandrou, sa ozvala ďalšia žena z jeho okolia. Tá tvrdí, že jej Hájek dlží peniaze! „Vlasta mi dlží pár tisíc eur za Československý ples. Keď sme sa stretli, prisahal mi, že mi to dá. Už tomu veľmi neverím, ale ak náhodou áno, určite vám dám vedieť,“ uviedla pre eXtra.cz Hájkova bývala spolupracovníčka Diana Kallay.
A to zďaleka nie je všetko! Podľa informácií českého portálu mala byť Aleksandra len jednou z viacerých žien, s ktorými mal Hájek počas podnikania na Tenerife udržiavať pomer. „Prišla do firmy ešte na začiatku a hneď mali pomer. Samozrejme, nebola jediná, ale asi najlepšia, keď zostala,“ prezradil zdroj blízky páru.
Manželia Hájkovci, ktorí roky žili na slnečnom Tenerife so svojimi deťmi Salmou (15) a Neviom (11), po afére predávajú svoju luxusnú vilu v známom letovisku Costa Adeje. Cena? Závratných 5,5 milióna eur. Zuzana Belohorcová, ktorá sa k celej situácii vyjadruje len opatrne, už pred časom priznala, že manželská kríza ju veľmi zasiahla. Zdá sa však, že Hájkove problémy týmto zďaleka nekončia...
