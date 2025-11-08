NEHORÁZNE konanie Burešovej!? Televízia mala kvôli nej prísť o milióny: Eva sa bráni

PRAHA – Eva Burešová je v kurze! Svoj seriálovú kariéru rozbiehala v televízii Prima, teraz jej však mala dať košom. Herečka a speváčka vidí situáciu ináč.
Eva Burešová celých osem rokov účinkovala v seriálových hitoch TV Prima (Cesty domů, Přístav, Modrý kód, Slunečná a Zoo). Pred rokom však vtedy najväčšia hviezda ohlásila ročnú pauzu v nakrúcaní s odôvodnením, že sa chce venovať hudobnej kariére. „Dávam si od seriálov na rok pauzu. S Primou sa úplne nelúčim, budem niekde, kde sa vraciam na miesto činu. Veľmi sa na to teším. Chystám album, single, muzikály… chcem sa na chvíľu venovať hudbe, pretože to je to, s čím som začala. Seriály neopúšťam, rada sa vrátim, ale teraz si dávam ročnú pauzu,“ zverila sa v auguste 2024 pre redakciu Super.cz. Dohoda bola, že sa jej postava Viktorie „Viky“ Janečkovej v pokračovaní seriálu Zoo: Nové začátky znovu objaví. Eva totiž po pauze sľubovala návrat do domovskej televízie. Avšak nevrátila sa.
„Je to trochu trpká záležitosť. Nebudeme si klamať, TV Prima z Evy Burešovej vyrobila hviezdu prvej veľkosti. Ona nám tiež odviedla obrovský kus práce, o tom niet pochýb… Ale keď sa na Prime dohovárala na ročnej pauze, bola tam jasná reč o tom, že ide fakt len o prestávku, že sa potom vráti. Veď to hovorila aj sama verejne. Ale to sa bohužiaľ nikdy nestalo, miesto toho prestúpila na TV Nova,“ povedal pre eXtra.cz dobre informovaný zdroj z Primy.
A pridal ďalšie tvrdenie, že Prima sa dokonca s Evou dohovorila na ďalšom veľkom projekte: „Išlo o nový seriál. Všetko bolo pripravené, celé se to len pozastavilo a čakalo sa, až sa Eva vráti po pauze. Ale jej odchodom sa to zhodilo zo stola. Ten projekt proste v podstate zahynul. Všetky dosiaľ vynaložené peniaze vyleteli komínom,“ doplnil s tým, že nové projekty môžu mať náklady v desiatkach miliónov, za sezónu aj v stovkách miliónov.
„Nie je to teda tak, že by naša spolupráca bola ukončená, len na obrazovkách TV Prima momentálne nie je žiadny projekt, do ktorého by som sa hodila,“ pokračuje pre eXtra.cz Eva a dodáva: „TV Nova určite nie je moja nová materská loď. Som na nej už niekoľko rokov úplne rovnako, len striedam projekty. Či je to Tvoje tvář má známý hlas alebo Možné je všechno!. Som umelec na voľnej nohe, pokiaľ dostanem nejakú ponuku, ktorá ma osloví, tak do nej s úctou idem,“ vysvetľuje herečka a speváčka, ktorú sme nedávno videli aj v slovenskej verzii relácie Možné je všetko! a videli sme ju aj v poslednej sérii tanečnej šou Let's Dance. „Čo sa týka seriálov, tak momentálne nič neplánujem, hoci ponuky prišli. Venujem sa teraz pracovne hlavne Hudebnému divadlu Karlin, kde som v šiestich projektoch, a sólovej dráhe speváčky s mojou kapelou. Je toho až-až,“ dodala pre eXtra.cz Eva Burešová.
