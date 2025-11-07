Rozlúčka s kariérou Mareka Hamšíka, Saganov bývalý manažér Jozef Korbel (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Športový novinár a manažér Jozef Korbel má za sebou bohatú kariéru – a hoci kedysi žil výlučne športom, dnes ho čoraz častejšie vídať v spoločnosti známych osobností zo šoubiznisu. A zdá sa, že pre Korbela majú obidva svety svoje čaro.
Jozef Korbel si v minulosti prešiel spoluprácou s jedným z najúspešnejších slovenských športovcov – Petrom Saganom, ktorému robil manažéra niekoľko rokov. Na cyklistickú legendu spomína s úsmevom, dokonca ho neprekvapila ani Petrova účasť v Let´s Dance! „Veril by som, že sa dá na Let’s Dance. Peťo bol nevyspytateľný človek – on už aj v mladosti chcel byť herec. Tá jeho scénka Forrest Gump? To je úžasné! Keď mám zlú náladu, pustím si ju.“
V Peťovi totiž vždy videl nielen športovca, ale aj neuveriteľného zabávača. „Tie jeho gestá v cieli, to herectvo bolo v ňom stále. On bol proste šoumen – mimozemšťan na bicykli,“
hovorí s úsmevom. A hoci sa ich cesty rozišli, na spoločné roky spomína s nostalgiou: „Prežili sme krásnych osem rokov.“
Hoci Korbel zostáva športu verný, priznáva, že rovnako doma je aj vo svete zábavy. „Bol som športový novinár tridsať rokov, médiá sú mi blízke. Mám množstvo kontaktov a kamarátov – či už je to Kuly, Igor Timko a mnoho ďalších. Mám veľa priateľov v umeleckej brandži a som rád, aj keď máloktorí športujú,“ smeje sa. A keď prišla reč na to, kto z jeho známych sa športu venuje najmenej, Jozef Korbel neváhal hneď nabonzovať jedného zo svojich známych kamarátov!
Exmanažér Sagana o rozhodnutí nášho slávneho cyklistu: Vždy bol šoumen, vedel som, že to urobí! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)