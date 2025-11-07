Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!

BRATISLAVA - Cukrárka, lektorka a porotkyňa najsladšej šou Pečie celé Slovensko Petra Tóthová sa objavila na otvorení butiku s talianskou módou a okamžite zaujala.
Petra Tóthová dorazila na otvorenie vo výrazných šatách a farby sa v jej šatníku vraj objavujú čoraz častejšie. Ako priznáva, zásluhu na tom má aj samotná šou, v ktorej pôsobí. „Odkedy som v Pečie celé Slovensko, moja obľúbená farba je červená, zelená a modrá. Táto relácia ma naučila nosiť farebné veci,“ prezradila so smiechom. S majiteľkou butiku ju spája dlhoročné priateľstvo a na jej adresu nešetrila chválou. „Katka má nádherný vkus. Keď prídete do jej obchodu, nikdy neodchádzate s prázdnou,“ povedala s úsmevom a inak to nebolo ani v jej prípade.
Známa cukrárka má však jasno aj v tom, čo si na seba nikdy neoblečie. „Určite žiadne minisukne, žiadne mini a žiadny obrovský výstrih,“ priznala bez zaváhania. Katky Hájikovej sme sa opýtali na trendy tejto jesene a zimy. „Koženka, kožušinka – či už pravá alebo nepravá. A farba sezóny? Jednoznačne burgundy,“ poradila. Katka, ktorá oblieka mnohé známe osobnosti je známa svojím citom pre módu a trúfla by si dokonca aj na hviezdu svetového formátu. O koho ide, prezradila vo videu.
Petra Tóth aj vďaka cukrárskej šou presedlala z nohavíc do šiat: „Zistila som, že šaty sú moje druhé ja. Keď ich nemám, cítim sa nesvoja,“ priznala úprimne. A čo jej syn Viktor? Ani on vraj nie je k móde ľahostajný. Petra prezradila, že pri jeho obliekaní musí občas použiť zaujímavú mamičkovskú taktiku!