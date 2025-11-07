TRAGICKÁ SMRŤ českej speváčky (†44): Vyšetrovanie UKONČENÉ skoro po roku!

PRAHA - Dnes by speváčka Helena Zeťová oslávila svoje 45. narodeniny. Namiesto osláv si však fanúšikovia pripomínajú talentovanú umelkyňu, ktorej život sa tragicky skončil len pár dní pred minuloročnými Vianocami. Po takmer roku od jej smrti polícia uzavrela vyšetrovanie.
Dnes, 7. novembra, by talentovaná česká speváčka Helena Zeťová oslávila 45. narodeniny. Jej život sa však tragicky skončil minulý december, len pár dní pred Vianocami. Mnohí sa ale dodnes pýtajú, čo sa v osudný deň stalo. Vyšetrovanie bolo skoro po roku ukončené. Podľa polície nešlo o cudzí zásah ani úmyselné konanie. Prípad uzavreli ako tragickú nehodu.
8 mesiacov po TRAGICKEJ smrti Heleny Zeťovej (†44): Jej otec je na tom ZLE... Skončil v ÚSTAVE!
„Vyšetrovanie sa skončilo. Polícia vylúčila cudzie zavinenie aj samovraždu. Išlo o nešťastnú náhodu. Helenka nám všetkým strašne chýba. Stále sa neviem zmieriť s tým, že už tu nie je. Bola to skvelá žena, úžasná speváčka. Mala dobré srdce, milovala psíkov. Jej psík, ktorý pre ňu znamenal všetko, zomrel asi štyri mesiace po nej. Je to celé veľmi smutné,“ uviedol pre web Prima Ženy blízky priateľ zosnulej speváčky, ktorý s ňou niekoľko rokov spolupracoval. Helena posledné roky trávila v zrekonštruovanej rodinnej chalupe na Valašsku, kde žila so svojím otcom. Práve tam došlo k nešťastiu – po páde z okna prišla o život.
Helena Zeťová sa do povedomia verejnosti dostala pred 24 rokmi, keď spolu s Terezou Černochovou a Terezou Kerndlovou založila dievčenské trio Black Milk. Už o rok neskôr získali prestížne ocenenie Český slávik v kategórii Objav roka. Po rozpade skupiny sa Zeťová vydala na sólovú dráhu a v roku 2005 vydala debutový album, vďaka ktorému si odniesla titul Skokan roka na Českom slávikovi.
Televízni diváci ju mohli spoznať aj ako porotkyňu v súťaži Česko Slovenská SuperStar. V posledných rokoch pripravovala veľkolepý návrat na hudobnú scénu, ktorý sa však, žiaľ, už neuskutočnil. Helena Zeťová zostane navždy zapísaná v pamäti fanúšikov ako žena s výnimočným hlasom, láskavým srdcom a nezameniteľnou energiou, ktorá sprevádzala jej hudbu.