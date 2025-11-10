Vodič pod vplyvom alkoholu narazil do plota: Viezol päť mladých ľudí

VRANOV NAD TOĽOU - Polícia obvinila 19-ročného vodiča z Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou) z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V nedeľu (9. 11.) po polnoci jazdil po Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou, pri prejazde zákrutou prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do oplotenia rodinného domu. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v osobnom aute viezol ďalších piatich spolucestujúcich.
„Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 1,2 promile,“ uviedla hovorkyňa. V posádke boli dve dievčatá vo veku 16 a 18 rokov a traja chlapci vo veku 16, 16 a 14 rokov. Všetci utrpeli zranenia rôznej závažnosti. Na oplotení vznikla škoda približne 500 eur, na vozidle škoda vo výške 3000 eur.
Vodič šoféroval opitý aj v okrese Šaľa, aj keď má zákaz viesť motorové vozidlá
S tromi promile alkoholu sa počas víkendu rozhodol šoférovať auto vodič v Močenku v okrese Šaľa. Svojou jazdou upútal pozornosť policajtov, ktorí si všimli vozidlo Mazda 5 jazdiace po ceste zo strany na stranu. Počas kontroly zistili, že 38-ročný vodič má okrem alkoholu v dychu aj zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlá do decembra tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V Komárne spôsobila 28-ročná vodička auta Škoda Rapid dopravnú nehodu. Narazila do zaparkovaného vozidla taxislužby, ktoré v dôsledku nárazu odhodilo a poškodilo aj ďalšie vozidlo značky Volkswagen. Dychovou skúškou policajti namerali vodičke 2,56 promile alkoholu. Opitý si sadol za volant aj 20-ročný vodič vozidla Škoda Superb. Počas kontroly v Šuranoch nafúkal 2,13 promile alkoholu. V Leviciach sa 47-ročný vodič vozidla Mazda 5 odmietol podrobiť kontrole na zistenie alkoholu v dychu. Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.