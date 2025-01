Herečka Cibulková (61), ktorú chytili OPITÚ za volantom: So závislosťou bojovala aj jej dcéra (31)!

(Zdroj: Česká televize / Zuzana Páchová)

Tesne pred Vianocami sa česká herečka Vilma Cibulková ocitla na Slovensku na dva dni v cele predbežného zadržania. Trnavskí policajti ju totiž chytili opitú za volantom, nafúkať mala až 2 promile. Podľa jej vlastných slov to bolo len v areáli nemocnice, kde na žiadosť rodiny vyprevádzala blízku osobu na poslednej ceste.

To ju však napokon stálo 3000 eur - takú pokutu jej totiž muži zákona naparili, dostala navyše dvojmesačnú podmienku a trojročný zákaz šoférovania. Herečka má pritom s alkoholom dlhoročné problémy. V minulosti dokonca absolvovala dvojročné protialkoholické liečenie v Bohniciach. No zdá sa, že do svojej závislosti opäť spadla.

V rodine má však krásny príklad toho, že sa zo závislosti vyliečiť dá. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že jej dcéra Šimona Rychtaříková bola závislá od pervitínu. Dokonca v roku 2012, keď ju jej mama vyhodila z domu, skončila ako bezdomovkyňa. No prakticky sama, bez pomoci rodičov, sa zo závislosti dostala. Podstúpila opakovane liečbu v Bohniciach, dokončila si univerzitu...

A aktuálne rozbehla aj úspešné podnikanie. Začala vyrábať domáce paštéty. „Dnes už má skoro 50 druhov. A všetko je to vyrobené prírodným spôsobom, z 50 % pečeného mäsa a kopy byliniek,“ pochvaľovala si pred časom dcéru Cibulková, ktorá jej s biznisom aj pomáhala - spoločne jazdili na rôzne trhy po celom Česku. Tak azda si herečka od svojej dcéry vezme príklad a so závislosťou raz a navždy zatočí aj ona. Držíme palce!

Vilma Cibulková a Milan Bahúl (Zdroj: CT)