Večerný rituál herca Tomáša Sitkeya: Keď nestíham, chodím hulákať... to musí byť zaujímavé

BRATISLAVA - Muzikál Romeo a Júlia režiséra Jána Ďurovčíka sa pomaly blíži ku svojej veľkolepej premiére. Jedným z tých, ktorí sa do skúšok ponorili naplno, je Tomáš Sitkey. Mladý herec má perfekcionizmus v krvi.
Herec Tomáš Sitkey priznáva, že muzikál Roremo a Júlia je jeden z najnáročnejších projektov, aké zatiaľ zažil. „Je to náročné, ale s tým som rátal,“ hovorí bez okolkov. Denne trénuje spev aj choreografie a jeho disciplína je obdivuhodná. Keď nestíha počas dňa, spieva si aspoň večer – a to doslova všade. „Keď je už neskoro večer a nestihnem si zaspievať, zbehnem do garáže a hulákam do čelného skla,“ priznáva so smiechom a sám o sebe hovorí, že je na seba prísny a s ničím nie je hneď spokojný. Každú chybu berie ako výzvu. „Som veľký perfekcionista a keď sa mi niečo nepodarí tak, ako si predstavujem, hneď ma to nahnevá. Ale práve to ma ženie ďalej,“ vysvetľuje.
Na premiére nebude chýbať ani jeho rodina, ktorá ho podporuje na každom kroku. „Dúfam, že sa potešia a budú na mňa hrdí,“ hovorí s pokorou. A keď príde domov, z profesionála sa opäť stáva syn, ktorý si s láskou vychutná pohodlie maminej starostlivosti a opatery. „Mamina sa vždy snažila vytvoriť mi podmienky na to, aby som sa mohol sústrediť. Určite aj navarí, aj napečie – a to mi veľmi pomáha,“ hovorí. A s úsmevom dodáva, že "mama hotel" stále funguje, no rozhodne to nezneužíva! Otázkou však ostáva, či je aj on takým dobrým synom – a herec musel vyjsť s pravdou von!