Dlho im to NEVYDRŽALO: Po finále Love Islandu... TENTO pár oznámil ROZCHOD!

PRAHA - Zazvonil zvonec a rozprávkovej láske je koniec! A to celkom rýchlo. Po finále reality šou Love Island oznámil jeden z párov rozchod. Komu to nevyšlo?
Romantická šou Love Island je už za nami a v pondelok sme sa dozvedeli mená víťazov. Piatu sériu si jednoznačne podmanili Páťa a Honzi, ktorým sa podarilo odniesť si z ostrova nielen lásku, ale i finančnú odmenu. A rovnako ako mnohí čakajú, či láska súťažiaciam vydrží, očakávajú aj to, či sa im vzťahy rozpadnú.
No a máme tu aj prvý rozchod. Modelka Erika Teichertová a barber Tomáš Lomáz alias Shelby sa rozišli. Aj keď chceli dať svojmu vzťahu po odchode z vily šancu, nevyšlo im to. Medzi sebou to ukončili tento týždeň. „Myslela som si, že som si lásku odniesla, no zrejme to bolo jednostranné,“ povedala pre Super.cz Erika. „Predvčerom sme to ukončili. Zostávame priateľmi, nie je medzi nami zlá krv. Aj keď by mohla byť...“ priznala.
„Tiahlo sa to už asi týždeň. Bolo to na základe nejakého sporu, prvú reálnu skúšku sme nezvládli,“ prezradila dôvod rozchodu. Vzťah sa snažili budovať na diaľku – Shelby žije na Slovensku a Erika v Česku. „Vzťah na diaľku mi neprekážal. Venovala som tomu víkendy, on tiež. Snažili sme sa do toho dať maximum. Ani to nestačilo,“ pokrčila plecami.