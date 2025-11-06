Premiéra filmu Podfukári: Odvážny výstrih známej Slovenky, vtípky Nikodýma a... Rasťo, pozor!

BRATISLAVA - Premiéra filmu Podfukári prilákala do kina množstvo známych tvárí. Kto každý si prišiel vychutnať zahraničný filmový hit?
Včera sa konala v jednom z bratislavských kín premiéra filmu Podfukári 3. Americký thriller si nenechalo ujsť množstvo celebrít zo slovenského šoubiznisu. Do spoločnosti prišli napríklad speváčka Lina Mayer, moderátorky Didiana či Diana Hágerová.
Zahraničný počin si nenechala ujsť ani Zuzana Barková (kedysi Dvorská), ktorú môžete poznať z jojkárskej šou Dievča za milión. Na premiéru zvolila rifľový overal s odvážnejším výstrihom. Spolu s priateľkou si prišiel pozrieť film aj moderátor Martin Nikodým, ktorý si neodpustil pred objektívmi vtípky.
Nechýbal ani televízny ženích Rasťo Zvara, ktorý mal tak preplnené ruky nápojmi a jedlom, že chýbalo len málo a bolo by všetko na zemi. Musel dávať sakramentský pozor, aby sa mu nestal trapas. Všetky fotografie z premiéry nájdete v galérii.
Film Podfukári 3
V treťom pokračovaní úspešnej série sa obľúbení hrdinovia spájajú s novými tvárami, aby čelili jednej z najväčších výziev svojej kariéry. Ich cieľom je získať vzácny diamant ukrytý v srdci zločineckého podsvetia. Každý krok sprevádzajú brilantné triky, riskantné lúpeže a nečakané zvraty, ktoré preveria nielen ich zručnosti, ale aj dôveru medzi nimi. (Bontonfilm SK)