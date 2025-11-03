Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Víťazi sú známi: Love Island vyhral TENTO PÁR!

Víťazi sú známi!
(Zdroj: Voyo)
TENERIFE - Najhorúcejšia reality šou Love Island Česko & Slovensko má za sebou veľkolepé finále svojej piatej série. Diváci rozhodli a TOTO je víťazný pár...

Relácia Love Island Česko & Slovensko priniesla vo svojej piatej sérii množstvo napínavých momentov a prekvapení. Diváci sa dočkali nečakaných odchodov, prekvapivých návratov aj populárneho testu vzťahov Casa Amor. Vo finále si všetky páry zaspomínali na svoju spoločnú cestu v súťaži a pred rodičmi, priateľmi i blízkymi si navzájom prečítali dojímavé záverečné listy plné romantiky.

O poradí tradične rozhodli diváci hlasovaním v špeciálnej aplikácii. Na treťom mieste skončili Adri a Honza. Na druhom mieste sa umiestnili Kika a Dušan a víťazným párom sa stali Patrície a Honzi. Záverečná úloha pre víťazný pár spočívala v losovaní obálok - v jednej sa ukrývala výhra, druhá bola prázdna. Šťastie sa usmialo na Honziho, ktorý získal obálku s peniazmi.

Mal teda možnosť rozhodnúť sa, či si celú sumu, až 2 milióny českých korún (viac ako 82 tisíc eur), nechá pre seba, alebo sa o ňu podelí s Patriciou. Ich príbeh sa skončil šťastne - Honzi bez váhania zvolil druhú možnosť, a tak si výhru rozdelia obaja. „To, čo som tu zažil, tie pocity, to som nezažil niekoľko rokov a za mňa sa láska určite nedá kúpiť za peniaze, takže ja si určite vyberám lásku,“ zahlásil víťaz. 

