FOTOHÁDANKA Spoznávate týchto mladíkov? Dnes patria medzi NAJVÄČŠIE hviezdy slovenského herectva!

BRATISLAVA - Kedysi čerstvé tváre, dnes ostrieľané hviezdy! Fotografie z rozprávky zachytávajú skupinku mladých hercov, z ktorých sú dnes známe tváre, ktoré pozná naozaj každý. Tak čo, dokážete priradiť k tváram mená?
Zábery zverejnil na svojom Instagrame Vlado Kobielsky a fanúšikov tým vyčaril na tvárach úsmev. „Spoznávate túto mladú generáciu hercov?“ napísal k príspevku, v ktorom sa skrýva poriadna dávka nostalgie. A reakcie na seba nenechali dlho čakať. „No... starnete do krásy, chlapci,“ napísala ich herecká kolegyňa Barbora Chlebcová, ktorá momentálne hviezdi ako ľudáčka Tereza v seriáli Dunaj, k vašim službám. Ďalší fanúšikovia sa pridali s komentármi, že tieto časy si pamätajú ako včerajšok a že by podobné rozprávky dnes veľmi radi videli znova v televízii.
Fotografie pochádzajú z obľúbenej rozprávky z roku 1997, ktorú režíroval Vlado Fischer. Ide o životopisný príbeh Pavla Emanuela Dobšinského s názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Rozprávka, v ktorej sa zišli mnohé mladé talenty, z ktorých sa stali hviezdy slovenského filmu a televízie. Niektorých by ste na týchto záberoch dnes len ťažko spoznali – čas im síce pridal pár rokov, no rozhodne neubral na charizme.
