Najkrajšia žena planéty je známa: Aha, je to táto Češka!

FILIPÍNY - Nová Miss Earth je známa. Titul si odnáša kráska z Česka!
Krásne Česky žnú úspechy vo svete. Česká Miss Natálie Puškinová totiž triumfovala na Filipínach v prestížnej súťaži krásy Miss Earth a stala sa tak najkrajšou ženou planéty. Doteraz sa ním mohla pochváliť iba modelka Tereza Fajksová (36), ktorá zvíťazila pred trinástimi rokmi. Nová Miss Earth, dvadsaťjedenročná študentka Karlovej univerzity, sa presadila medzi 78 súperkami.
Svoju novú korunku si Natália prevzala z rúk minuloročnej víťazky, Austrálčanky Jessicy Lane. Ide už o druhé významné víťazstvo českej krásky v medzinárodnej súťaži za relatívne krátky čas – pred dvoma rokmi získala titul Miss World Krystyna Pyszková.