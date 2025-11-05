Michal David sa OPIL pod obraz: Koncert v Košiciach nezvládol odspievať... prišiel o mastnú sumu!

PRAHA/KOŠICE - Spevák hitov Nonstop či Céčka sa postaral o poriadny rozruch! Počas vystúpenia na Slovensku to poriadne prehnal s alkoholom.
Legendárny spevák Michal David (64) sa rozrozprával o svojich alkoholových excesoch. A priznal, že jeden z najpamätnejších sa odohral priamo u nás – na východe Slovenska! Ako s humorom spomína, v Košiciach ho východniari tak opili, že koncert nedospieval a nakoniec prišiel aj o svoj honorár „Pamätám si, že raz som mal spievať na charitatívnom podujatí v Košiciach. Tam ma tí východniari tak strašne opili, že som zaspieval polovicu pesničky a potom som to vzdal,“ priznal hitmaker v rozhovore pre CNN Prima News.
Ráno však prišlo vytriezvenie – a nielen to alkoholické. „Na druhý deň prišli organizátori na raňajky a hovorili: ‘Viete, pán David, toto nebolo pekné.’ A ja som im povedal, že majú pravdu,“ spomína spevák. Aby napravil situáciu, rozhodol sa konať ako pravý gentleman – celý svoj honorár venoval na charitu. „Dal som všetko na tú charitu a bolo to v pohode. Ale neboli úplne nadšení,“ dodal s úsmevom.
Michal David si dnes z celej situácie robí žarty, no zároveň varuje všetkých, ktorí sa chystajú na východ Slovenska. „Na Slovensku ťa opijú raz dva, pozor na to! Kto pôjdete na východ, dajte si bacha, pretože tam borovičky idú a to nezastavíš,“ odkázal spevák so smiechom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%