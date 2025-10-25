Belohorcová po nevere Hájka: Tento muž stál po jej boku! Prebudil v nej to, čo nedokázal ani Vlasta

TENERIFE - Po boku Zuzany Belohorcovej sa objavil muž, ktorý dokázal prebudiť v nej to, čo nedokázal ani Vlasta Hájek. Po bolestnej nevere a rozchode s manželom Belohorcová vstáva ako Fénix z popola. Bývalá učiteľka lásky sa znova stavia na nohy a ukazuje, že aj po osobnej dráme môže nájsť podporu, obdiv a novú životnú iskru.
Nevera Vlastu Hájka s podriadenou Macedónkou Alex zamiešala karty v realitnej kancelárii, ktorú Belohorcová s manželom vlastnila. Tento rok ju predali dvom podnikateľom zo Zlína. A aj keď Hájek po predaji vo firme skončil, moderátorka sa nakoniec rozhodla zostať. Je však logické, že nemohla v biznise zotrvať so ženou, ktorá jej rozbila manželstvo. Tu do hry prichádza nový majiteľ realitky, ktorý sa rozhodol Zuzke kryť chrbát. „Nie je možné, aby vo firme zostali obe. Takže Alex s nami nebude a Zuzka zostáva,“ potvrdil jeden z nových majiteľov pre extra.cz. Rozhodnutie stálo na jasnej podpore pre Zuzanu a uznaní jej hodnoty.
„Pre nás je však najdôležitejšie, že Zuzka s nami nakoniec zostane a chce si vyskúšať aj prácu maklérky, čo doteraz nerobila,“ raduje sa muž, ktorého osobnosť Belohorcovej očarila. „So Zuzkou sme strávili veľa času a podľa mňa je to veľmi elegantná a krásna žena. A nejde nám len o to, že je pre nás marketingovo prospešná. Tá žena to vie na Instagrame roztočiť. Zároveň je Zuzana ľudsky veľmi dobrý človek, takže aj preto sme radi. Celý tím ju má v obľube,“ rozplýva sa jeden z dvoch nových majiteľov, Petr Mlčoch.
Zuzana teraz sústreďuje svoju energiu na deti a na nový život. Napriek dramatickému rozchodu s manželom sú bývalí partneri schopní udržať kontakt kvôli deťom. „Deti sú pre Zuzku najdôležitejšie na svete, a aj preto bude s ich otcom vždy vedieť vychádzať,“ doplnil nový majiteľ, ktorý očividne oceňuje nielen jej profesionalitu, ale aj charakterné hodnoty.
Pre bývalú učiteľku lásky je určite dôležité, že sa po rozpade manželstva objavil v jej živote muž, ktorý ju dokáže obdivovať za to, aká je, čo dokáže, a dokonca vidí, že je obetavá žena a skvelá mama. Takéto slová určite potešia každého človeka, tobôž takého, kto sa ocitne v podobnej situácii. Nový majiteľ Tenerife Real jej ukázal niečo, čo jej predtým Vlasta Hájek nedokázal. Vďaka nemu Zuzana znovu objavila radosť, podporu a silu postaviť sa opäť na vlastné nohy. V jeho očiach je to nielen kolegyňa, ale aj žena, ktorá dokáže inšpirovať a rozžiariť celé okolie.
