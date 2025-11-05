Druhý deň Fashion Live: Gáboríková v MINI, Miss ukázala ZADOK a... TÁTO v čom prišla?!

BRATISLAVA - Druhý deň Fashion Live neostal nič dlžný tomu prvému. Aj včerajšok si nenechalo ujsť množstvo celebrít, ktoré si prišli vychutnať módnu atmosféru a pozrieť dychvyrážajúce outfity modelov a modeliek.
Ani druhý deň jesenného Fashion Live! si nenechalo ujsť množstvo celebrít. Rovnako, ako v pondelok, tak aj v utorok, modely a modelky vyniesli na mólo kúsky, ktoré vyrážali všetkým dych. Včera predvádzala aj tanečnica Ivana Gáborík, ktorá sa pred hosťami ukázala v čiernych mini šatách. A nesmierne jej to svedčilo!
Módne prehliadky renomovaných návrhárov si užívali napríklad moderátor Bruno Ciberej, herci Noël Czuczor, Jakub Jablonský či herečky Petra Dubayová a Sarah Arató. Nechýbalo ani osadenstvo z prvého dňa, a to Kristína Svarinská s partnerom, modelka Barbora Bakošová i modelka Saša Gachulincová. Do spoločnosti si od rodiny odbehla aj Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová. Modelka tentoraz zvolila odvážne čipkované saty, v ktorých predviedla svoj zadok.
Športovkyňa Tina Zlatoš Turner prišla vo vyzývavom outfite. Na sebe mala čierne nohavice s výrezmi v páse a na vrch zvolila priesvitne čierne tričko a na to výraznú červenú podprsenku. Naozaj odvážna kombinácia, čo poviete? Všetky fotografie z druhého večera Fashion Live! nájdete v galérii.
