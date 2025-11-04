Fashion Live: Zaláskovaný Sväťo Malachovský, HOLÉ prsia a... Šokujúce odhalenie na móle!

BRATISLAVA - Fashion Live! aj túto jeseň priniesol sériu nezabudnuteľných módnych prehliadok, ktoré si nenechalo ujsť množstvo známych tvárí. Niektoré osobnosti sa dokonca aj predviedli na móle!
V Starom Meste sa v pondelok večer odohral jeden z najautentickejších módnych momentov roka, a to 12. ročník Fashion Live. Niesol sa v znamení silných autorských vízií, ktoré predstavili kolekcie piatich výrazných dizajnérskych osobností. Každý z predstavených setov ponúkal jedinečný pohľad na módu. Samozrejme, ani tento rok nechýbali odhalené modelky. Jedna dokonca predviedla svoje prsia v priesvitnom čiernom tope.
Prehliadky si nenechalo ujsť množstvo známych tvári zo slovenského šoubiznisu. Niektoré známe osobnosti aj predvádzali na móle. Napríklad herečky Monika Szabó, Jana Majeská známa zo seriálu Dunaj, k vašim službám či Kristína Sisková zo Sľubu. Na móle sa predviedol ale i tanečník Lacko Cmorej, ktorý urobil šokujúce odhalenie. Prítomným ukázal svoje jazvy z nešťastnej nehody, ktorá sa mu stala pred piatimi rokmi.
Pri natáčaní videoklipu ho zasiahlo 20-tisíc voltov po tom, čo vyliezol na vagón na železničnej stanici. Elektrický prúd ho odhodil na zem a tanečník vzbĺkol. Okamžite bol vtedy prevezený do nemocnice, kde ho uviedli do umelého spánku, z ktorého sa po pár dňoch prebral. „Také kozmetické šrámy mi ostali, spomienka, že namiesto tetovačiek budem mať také pekné obrázky na hrudi,“ prezradil nám v roku 2023. A tie teraz pred zrakmi hostí ukázal.
Na módnu prehliadku zavítali ešte napríklad herečka Kristína Svarinská s priateľom, modelka Barbora Bakošová, herečka Lucia Hurajová, módny návrhár Fero Mikloško, tanečníčka Ivana Gáborík, ale i herec Sväťo Malachovský. Ten prišiel v spoločnosti svojej priateľky Scarlett, ktorá tiež predvádzala. Podporiť ju prišla aj jej mama Gizka Oňová. Sväťo a Scarlett boli ako zamilované hrdličky. Všetky FOTO z večera nájdete v galérii.