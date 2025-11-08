Natália Puklušová žije na SAMOTE, má to nečakanú nevýhodu: Partner má smolu!

BRATISLAVA - Herečka Natália Puklušová patrí medzi ženy, ktoré si materstvo užívajú plnými dúškami, ale zároveň o ňom hovoria bez príkras. A narovinu prezradila aj dôvod, prečo dala druhému dieťatku stopku!
V decembri to budú dva roky, odkedy Natália Puklušová priviedla na svet dcérku Wilku Máriu, ktorú má so svojím partnerom Michalom Margušom. Odvtedy sa jej život točí najmä okolo rodiny – a hoci sa zdá, že jej nič nechýba, o druhom dieťati vraj zatiaľ nechce ani počuť. Počas rozhovoru sa herečka rozrozprávala o tom, ako veľmi ju materstvo naplnilo, no zároveň priznala, že jedna ratolesť jej úplne stačí. „Ja som úplne šťastná takto, mne stačí Wilka. Mne stačí jedno dieťa, ktorému sa venujem stopercentne, takže ja som na poriadku. Ja už nechcem ďalšie deti... Keď príde, tak sa s tým budem musieť vyrovnať, ale netúžim po tom,“ hovorí viac než otvorene známa herečka.
Jej partner Michal to však vidí inak a druhé dieťa by prijal s radosťou, herečka si však stojí za svojím. „Povedala som – druhé dieťa v poriadku, ale jedine niekde v komunite. V samote, ako sme teraz, by som to veľmi ťažko psychicky znášala. Už nemám dvadsať rokov,“ dodala s úsmevom. Ešte naliehavejšou otázkou však je, či bude svadba a kedy. Zásnuby už totiž dávno prebehli. „Miško sa stále pýta, či urobíme svadbu,“ prezrádza herečka, ktorá sa pod čepiec nehrnie. A prezradila pravý dôvod, prečo je to tak!