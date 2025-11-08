Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Natália Puklušová žije na SAMOTE, má to nečakanú nevýhodu: Partner má smolu!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (15)
(Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Herečka Natália Puklušová patrí medzi ženy, ktoré si materstvo užívajú plnými dúškami, ale zároveň o ňom hovoria bez príkras. A narovinu prezradila aj dôvod, prečo dala druhému dieťatku stopku!

V decembri to budú dva roky, odkedy Natália Puklušová priviedla na svet dcérku Wilku Máriu, ktorú má so svojím partnerom Michalom Margušom. Odvtedy sa jej život točí najmä okolo rodiny – a hoci sa zdá, že jej nič nechýba, o druhom dieťati vraj zatiaľ nechce ani počuť. Počas rozhovoru sa herečka rozrozprávala o tom, ako veľmi ju materstvo naplnilo, no zároveň priznala, že jedna ratolesť jej úplne stačí. „Ja som úplne šťastná takto, mne stačí Wilka. Mne stačí jedno dieťa, ktorému sa venujem stopercentne, takže ja som na poriadku. Ja už nechcem ďalšie deti... Keď príde, tak sa s tým budem musieť vyrovnať, ale netúžim po tom,“ hovorí viac než otvorene známa herečka.

Jej partner Michal to však vidí inak a druhé dieťa by prijal s radosťou, herečka si však stojí za svojím. „Povedala som – druhé dieťa v poriadku, ale jedine niekde v komunite. V samote, ako sme teraz, by som to veľmi ťažko psychicky znášala. Už nemám dvadsať rokov,“ dodala s úsmevom. Ešte naliehavejšou otázkou však je, či bude svadba a kedy. Zásnuby už totiž dávno prebehli. „Miško sa stále pýta, či urobíme svadbu,“ prezrádza herečka, ktorá sa pod čepiec nehrnie. A prezradila pravý dôvod, prečo je to tak!

Natália Puklušová žije na SAMOTE, má to nečakanú nevýhodu: Partner má smolu! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: SvadbaDetiNatália Puklušová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Josef Trojan
V Nepelovi exceloval, v súkromí zlyhal: ROZCHOD! Josef Trojan dostal kopačky
Domáci prominenti
Zľahla sa po nej
Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny
Domáci prominenti
Petra Tóthová
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu
Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Wanda Hrycová sa presťahovala do NÁJMU do Prahy: Zmena plánu s predajom luxusného bytu?!
Wanda Hrycová sa presťahovala do NÁJMU do Prahy: Zmena plánu s predajom luxusného bytu?!
Prominenti
Každý si môže hájiť svoje partikulárne záujmy, ale chcela by som, aby sme ako lekári vystupovali spoločne, uviedla nová prezidentka SLK Valéria Vasiľová
Každý si môže hájiť svoje partikulárne záujmy, ale chcela by som, aby sme ako lekári vystupovali spoločne, uviedla nová prezidentka SLK Valéria Vasiľová
Správy
List Ježiškovi je možné poslať tento rok do 16. decembra, netreba zabudnúť uviesť aj spiatočnú adresu, uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka
List Ježiškovi je možné poslať tento rok do 16. decembra, netreba zabudnúť uviesť aj spiatočnú adresu, uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia obvinila 37-ročného muža
Polícia obvinila 37-ročného muža z Liptova pre drogovú činnosť
Domáce
Ilustračné foto
SaS navrhuje zrušiť Žandársky zbor: Považuje ho za neefektívny
Domáce
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér
Domáce
AKTUÁLNE STRAŠNÉ NEŠŤASTIE na ceste: Vyslali vrtuľník, hlásia tragické následky. Mrazivé detaily a FOTO
AKTUÁLNE STRAŠNÉ NEŠŤASTIE na ceste: Vyslali vrtuľník, hlásia tragické následky. Mrazivé detaily a FOTO
Regióny

Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí
Ruský minister Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní
Zahraničné
Ilustračné foto
Španielska polícia zatkla vodiča kamióna hľadaného v Nemecku za pašovanie drog
Zahraničné
Na snímke dym stúpa
Izraelské útoky v Libanone zabili troch ľudí a zranili 11 ďalších
Zahraničné
Bývalý prezident USA Joe
Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu
Zahraničné

Prominenti

Natália Puklušová žije na
Natália Puklušová žije na SAMOTE, má to nečakanú nevýhodu: Partner má smolu!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Wanda Hrycová sa presťahovala do NÁJMU do Prahy: Zmena plánu s predajom tohto luxusného bytu?!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Sydney Sweeney
NOVÝ VZŤAH najsexi herečky súčasnosti: Zamilované bozky s o 16 rokov starším mužom!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
NEHORÁZNE konanie Burešovej!? Televízia mala kvôli nej prísť o milióny: Eva sa bráni
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TAKTO spoznáte, že máte
TAKTO spoznáte, že máte v krvi veľa cukru. Alebo málo
vysetrenie.sk
Lampa uprostred cesty pobavila
Česká kuriozita obletela sociálne siete: Na novej ceste stojí lampa priamo v križovatke! Chyba stavbárov alebo majiteľov?
Zaujímavosti
FOTO Vtipnejšiu správu o nehode
Vtipnejšiu správu o nehode ste nevideli: TÁTO sa stala hitom sociálnych sietí! Za nehodu vraj môžu ženy v minisukniach
Zaujímavosti
Lebkám dávajú slnečné okuliare
Lebkám dávajú slnečné okuliare a cigarety: Dávny rituál spája živých s mŕtvymi
dromedar.sk

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?

Šport

Šimon Nemec vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins
Šimon Nemec vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins
NHL
Slovensko – Česko: Online prenos z Turnaja piatich krajín v Piešťanoch
Slovensko – Česko: Online prenos z Turnaja piatich krajín v Piešťanoch
Reprezentácia
Slováci odohrali neuveriteľný zápas plný zvratov: 11-gólovú prestrelku rozhodla posledná sekunda
Slováci odohrali neuveriteľný zápas plný zvratov: 11-gólovú prestrelku rozhodla posledná sekunda
Reprezentácia
MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo 14. kola Niké ligy
MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo 14. kola Niké ligy
Niké liga

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Rady, tipy a triky
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Práca a voľný čas
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny

Technológie

Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Veda a výskum
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Bezpečnosť
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Bezpečnosť
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Správy

Bývanie

Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania

Pre kutilov

Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Upla som sa na predstavu o mužovi, ktorého mi vyveštila jasnovidka: Čakala som na neho a skoro prepásla šancu na lásku
Láska a sex
Upla som sa na predstavu o mužovi, ktorého mi vyveštila jasnovidka: Čakala som na neho a skoro prepásla šancu na lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO
Domáce
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér
Vedúci delegácie a europoslanec
Zahraničné
Neuveriteľné šťastie: Známy europoslanec vyhral obrovský balík peňazí! Čo s nimi spraví?
Ilustračné foto
Domáce
OTRASNÝ prípad z Trnavského kraja: Rodičia týrali bábätko, skončilo v nemocnici! Polícia dvojicu obvinila
Robert Fico
Domáce
Fico to povedal jasne: Žiadne rušenie trestného zákona nebude! Priznal dôležité zmeny, obáva sa hlasovania o dôvere?

Ďalšie zo Zoznamu