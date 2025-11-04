Duch Ivety Bartošovej (†48) prehovoril cez známeho hudobníka: MRAZIVÉ slová

PRAHA - Známy český hudobník Jarek Šimek šokoval fanúšikov aj verejnosť desivým priznaním. Tvrdí, že počas dušičiek s ním nadviazal kontakt duch zosnulej speváčky Ivety Bartošovej.
Znie to desivo, ale podľa slov známeho českého hudobníka a niekdajšieho manažéra Ivety Bartošovej, Jareka Šimeka, sa ozval duch samotnej speváčky. Na sociálnej sieti Facebook zverejnil status, z ktorého mrazí. Tvrdí, že komunikuje s 11 rokov mŕtvou Bartošovou. Dokonca poslala vraj cez neho aj odkaz. „Duch Ivety Bartošovej. Tu bola Iveta naposledy šťastná – v svetle záchrany života, duše, lásky aj práce. Jej dar vyhasol, aby sa vrátil v symbole smrti aj života,“ začal svoje vyjadrenie na Facebooku.
Artur Štaidl prvýkrát o smrti Ivety Bartošovej (†48): Nenávisť necítim, aj tak mi to maminku nevráti...
Jarek bol vraj len médiom a jeho ústami prehovorila samotná zosnulá speváčka. „Nemohla som odísť úplne! Jarek vám všetko vysvetlí – aj novinárom. Odpustila som sebe, všetkým aj im, pre spoločnú úlohu. Odkaz Artur: Nezíď z cesty ako ja, milujem ťa, tvoja mama,“ znejú slová, ktoré Šimek vydáva za Ivetine. „Jarek ti to mal odkázať, keď sa ma jeho kamarátka Jana snažila odviesť hore k svetlu… On odkaz neodovzdal. Bál sa rovnakého posmechu, ktorý mi vzal život aj lásku k vám,“ napísal následne.
Slová z nedávneho príspevku na sociálnej sieti potvrdil aj pre Extra.cz. „Je to tak, takto som to napísal v príhodný deň – na dušičky. Bol som médiom Ivety. Mám doma aj ducha, nie je to žiadna zábava. Dejú sa mi teraz veľmi zvláštne veci,“ povedal pre spomínaný web. „Mal som doma pani na vymetanie duchov, to bola tá Jana, a vtedy sa to stalo. Cítil som, ako mi niekto lezie do hlavy a hovorí: ‚Ahoj, Jaroušku, tu Iveta, mám tu odkaz pre Artura.‘ Viem, že ma za to médiá môžu roztrhať. Preto som s tým otáľal. Ale tomu Arturovi to konečne musím odovzdať,“ vyjadril sa Šimek na záver.