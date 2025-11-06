Vačková po náročnom období: ÚTEK do zahraničia a... Ukázala postavičku v plavkách!

CYPRUS - Zuzana Vačková (56) utiekla do zahraničia a momentálne si užíva teplo a more. Po náročnom období si zaslúži oddych, ktorý si aj patrične dopriala.
Zuzana Vačková v posledných mesiacoch prežívala náročné obdobie. Ešte v júli podstúpila operáciu brucha. Lekári jej totiž na čreve našli nádor. Vyzerá to tak, že je z najhoršieho vonku a život si užíva ako predtým. Teraz dokonca aj odišla do zahraničia. Presnejšie na Cyprus, načerpať novú energiu. Aj na sociálnych sieťach bola v poslednom období menej aktívna.
„Ak ste si všimli, že som tu akosi menej, je to tak. Dala som si menšie „zuzkavypnutiemode“. Odložiť povinnosti, vypnúť hlavu, ponoriť sa do príbehu v knihe a slanej vody... Tu na Cypre zisťujem, že kombinácia: plavky + kniha + slnko + ničnerobenie je úplne legitímny životný štýl. A testujem ho dôkladne," napísala k dovolenkovým snímkam, ktoré zverejnila na Instagrame. A nezabudla ani ukázať postavičku v plavkách. Pozrite, ako dobre vyzerá!
